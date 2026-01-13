Inflación en Argentina cerró 2025 en 31,5%, el menor nivel en ocho años

Inflación en Argentina llegó a su menor nivel en ocho años.

La inflación en Argentina en 2025 fue de 31,5%, su nivel más bajo en ocho años, informó este martes 13 de enero el instituto público de estadísticas (Indec).

En diciembre los precios aumentaron 2,8% en la medición mes a mes, siguiendo una tendencia al alza que comenzó en junio.

Los mayores aumentos en el último mes del año se registraron en transporte, vivienda y tarifas como el agua y el gas.

Pero el resultado global del año fue el menor desde 2017, cuando la inflación se ubicó en 24,8% durante el gobierno de Mauricio Macri.

Se trata de una buena noticia para el presidente Javier Milei, conocido globalmente por su draconiano ajuste fiscal y su empeño en recortar el gasto público para frenar el alza desbocada de precios que ha acosado históricamente a los argentinos.

“El programa de estabilización basado en el superávit fiscal, el estricto control de la cantidad de dinero y la capitalización del Banco Central seguirán siendo los pilares para continuar con el proceso de desinflación”, escribió en la red X el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, al festejar la cifra como un “logro extraordinario”.

“Toto, el más grande”, escribió escuetamente Milei al repostear el comentario de su ministro.

En diciembre de 2023, al asumir el mando, Milei devaluó el peso argentino más de 50% y encendió la “motosierra” con la que redujo gastos y congeló presupuestos.

Así consiguió cerrar 2024 en 117,8% de inflación, casi la mitad del 211,4% que se se registró el año anterior.