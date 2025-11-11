Economía

INEC ofrece empleos con salarios de hasta ¢904 mil: estas son las plazas abiertas

INEC abre nuevos concursos públicos para contratar choferes, técnicos, desarrolladores y profesionales. Conozca salarios, requisitos y cómo postular

Por Silvia Ureña Corrales
INEC ofrece plazas en economía, estadística y recursos humanos. Salarios van de ¢484.102 a ¢1.872.470.
INEC lanza concursos para contratar personal con salarios que superan los ¢900.000. Hay puestos para informáticos, choferes y más (INEC /Cortesía INEC)







