INEC ofrece empleos con salarios de hasta ¢904 mil: estas son las plazas abiertas

INEC lanza concursos para contratar personal con salarios que superan los ¢900.000. Hay puestos para informáticos, choferes y más

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) habilitó varios concursos mixtos para contratar personal por tiempo determinado bajo la modalidad de servicios especiales.

Las oportunidades cubren diferentes niveles académicos y perfiles laborales, y ofrecen salarios que oscilan entre ¢406.463 y ¢904.266.

Los puestos disponibles abarcan desde asistente administrativo hasta desarrolladores. Las vacantes están distribuidas en distintas regiones del país, por lo que el INEC solicita disponibilidad para trabajo de campo, giras institucionales, horarios extendidos e incluso fines de semana en algunos casos.

Chofer

El puesto requiere primaria completa, seis meses de experiencia como chofer y licencia B1 al día. El salario global es de ¢406.463. Se debe tener conocimientos básicos de mecánica y disposición para giras. Las zonas de trabajo incluyen Puriscal, Acosta y Paraíso.

Fecha límite de inscripción: 16 de noviembre de 2025

Subagente de zona

Para este cargo se requiere bachillerato en educación media, 60 créditos aprobados en carreras como agronomía o administración, y experiencia en recolección de datos o servicio al cliente. El salario global es de ¢634.813. Las plazas abarcan diversas zonas como Ciudad Quesada, Limón, Nicoya y San Isidro de El General.

Fecha límite de inscripción: 16 de noviembre de 2025

Profesional Bachiller en Administración o Economía

No se requiere experiencia laboral. Las funciones implican recolección de datos y supervisión de personal. El salario global es de ¢904.266. El trabajo se realiza en modalidad de teletrabajo móvil en sitios como Puriscal, Cartago, Turrialba y Acosta.

Fecha límite de inscripción: 16 de noviembre de 2025

Profesional Bachiller en Economía Agrícola o Agronomía

Las condiciones son similares al concurso anterior, pero con cobertura en zonas adicionales como Ciudad Neily, Liberia, Tarrazú, Sarapiquí, Quepos y Alajuela. Se requiere disponibilidad para trabajo itinerante y supervisión de procesos de recolección.

Fecha límite de inscripción: 16 de noviembre de 2025

Desarrollador de Sistemas Informáticos

Requiere bachillerato universitario en ingeniería informática. Se valoran conocimientos en .NET 6, APIs, pruebas automatizadas, SQLServer, Azure DevOps y metodologías ágiles. El salario global es de ¢904.266. El puesto tiene modalidad presencial con posibilidad de trabajo híbrido.

Fecha límite de inscripción: 16 de noviembre de 2025

Asistente Administrativo

La plaza requiere bachillerato en educación media, conocimientos básicos en programas de computación y seis meses de experiencia en trámites administrativos o servicio al cliente. El salario global es de ¢484.102. El trabajo se realiza en modalidad presencial desde Cenagro, con posibilidad de pasar a formato híbrido.

Fecha límite de inscripción: 13 de noviembre de 2025

Proceso de inscripción

Los interesados deben completar el formulario en línea disponible en https://inec.cr/oferta-servicios-concursos-mixtos.