Feria de empleo del Ministerio de Salud: estos son los requisitos y cómo aplicar

El Ministerio de Salud abrirá su feria de empleo este 13 y 14 de noviembre en todo el país, con registro gratuito mediante código QR.

El Ministerio de Salud abrirá sus puertas este 13 y 14 de noviembre, entre 9 a. m. y 3 p. m., para quienes buscan una oportunidad laboral en el sector público.

La feria nacional de empleo 2025 se realizará de forma presencial y simultánea en su sede central en San José y en las nueve regiones de rectoría de la salud.

El evento reunirá ofertas laborales para profesionales, técnicos y administrativos en distintas áreas del sistema de salud. Las personas interesadas podrán conocer los requisitos y aplicar directamente durante la feria.

El ingreso será gratuito, pero el registro previo es obligatorio mediante el código QR publicado por la institución. También puede accederse al formulario en el sitio oficial: https://bit.ly/4hOMWdq.

La feria busca promover el empleo público en todas las regiones del país, con presencia en Chorotega, Central Sur, Central Este, Central Occidente, Pacífico Central, Brunca, Central Norte, Huetar Caribe y Huetar Norte.

Entre los puestos figuran enfermería, derecho, manejo integrado de vectores, microbiólogo, farmacéutico, tecnología médica y administración.

Las personas interesadas pueden registrarse en el código QR y asistir a la sede más cercana.