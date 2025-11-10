AyA abre nuevos concursos laborales para plazas técnicas en distintas regiones del país: estos son los requisitos

El AyA anunció nuevas oportunidades laborales con salarios entre ¢488.000 y ¢625.000 mensuales para reforzar la gestión técnica del agua en San Ramón, Alajuela y Atenas.

El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) anunció la apertura de varias ofertas de empleo para cubrir plazas técnicas en sus sistemas periféricos.

Las convocatorias fueron publicadas recientemente e incluyen puestos en Alajuela, San Ramón y Atenas, con salarios que oscilan entre ¢488.000 y ¢625.000 mensuales, según la clase del puesto y los pluses aplicables conforme a la Ley Marco de Empleo Público.

Entre las vacantes se encuentran oficiales generales, gestores y técnicos en sistemas de agua, electromecánica y bombeo, todos bajo la modalidad de ofertas laborales abiertas al público.

El AyA informó que los nuevos puestos pertenecen a la Subgerencia de Gestión de Sistemas Periféricos, y buscan incorporar personal con formación académica y técnica para fortalecer la operación, el mantenimiento y la atención al usuario.

Puestos disponibles

Las oportunidades laborales incluyen seis perfiles principales:

Gestor General Servicio al Cliente – San Ramón (Plaza Nº 00001555): Requiere bachillerato en educación media y licencias tipo B1 y A2. Su función es coordinar la atención al usuario, el control de servicios y la ejecución de actividades comerciales. Salario global: ¢616.545.

– San Ramón (Plaza Nº 00001555): Requiere bachillerato en educación media y licencias tipo B1 y A2. Su función es coordinar la atención al usuario, el control de servicios y la ejecución de actividades comerciales. Salario global: Gestor General Sistemas de Agua – Alajuela (Plaza Nº 00003743): Orientado a la operación de sistemas de agua potable y distribución . Se valora experiencia en planos, cómputo y administración. Salario global: ¢616.545.

– Alajuela (Plaza Nº 00003743): Orientado a la . Se valora experiencia en planos, cómputo y administración. Salario global: Técnico Sistemas de Agua, Electromecánica y Bombeo – Alajuela (Plaza Nº 00005637): Dirigido a personas con formación técnica en mantenimiento de sistemas eléctricos, hidráulicos o mecánicos. Salario global: ¢625.679.

– Alajuela (Plaza Nº 00005637): Dirigido a personas con formación técnica en mantenimiento de sistemas eléctricos, hidráulicos o mecánicos. Salario global: Oficial General Sistemas de Agua – San Ramón (Plaza Nº 00003787): Encargado de apoyar labores de fontanería, albañilería, soldadura y mantenimiento de infraestructura de agua y saneamiento. Segundo Ciclo de la Enseñanza General Básica. Salario global: ¢488.669.

– San Ramón (Plaza Nº 00003787): Encargado de apoyar labores de fontanería, albañilería, soldadura y mantenimiento de infraestructura de agua y saneamiento. Segundo Ciclo de la Enseñanza General Básica. Salario global: Oficial General Sistemas de Agua – Atenas (Plazas Nº 00005886 y 00004550): Destinado a tareas de mantenimiento preventivo y correctivo , así como apoyo en la gestión ambiental. Salario global: ¢488.669.

– Atenas (Plazas Nº 00005886 y 00004550): Destinado a tareas de , así como apoyo en la gestión ambiental. Salario global: Oficial General Área de Hidrantes – Región Central Oeste (Plaza Nº 00005889): Enfocado en la atención de redes de agua potable y control de hidrantes. Se valorará experiencia en oficios técnicos básicos. Salario global: ¢488.669.

Requisitos y condiciones

Los requisitos mínimos incluyen desde educación básica completa hasta bachillerato en educación media, según la categoría del puesto. Algunos cargos piden licencias de conducir o experiencia comprobada en trabajos de mantenimiento e infraestructura hidráulica.

Entre las competencias institucionales que el AyA evalúa destacan el compromiso organizacional, la orientación al servicio y el enfoque en resultados.Las solicitudes deben presentarse conforme al Manual de Cargos y Clasificación de Empleos del AyA.

Las personas interesadas en participar pueden presentar su postulación hasta el 14 de noviembre de 2025, por medio del sitio oficial del AyA en la sección empleos y concursos disponible en www.aya.go.cr.En esa plataforma se pueden consultar los requisitos completos y detalles de cada puesto.