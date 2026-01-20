Economía

INEC abre concursos externos con salarios de hasta ¢1,5 millones: así puede postularse

El INEC abrió tres concursos externos con plazas en economía, salud ocupacional y San Carlos. Los salarios llegan hasta ¢1,5 millones y los plazos vencen en enero del 2026

Por Silvia Ureña Corrales
Personal del INEC realizando la Encuesta Continua de Hogares
El INEC abrió tres concursos externos con salarios de hasta ¢1,5 millones y cupos limitados. Las inscripciones cierran entre el 23 y el 27 de enero del 2026. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

