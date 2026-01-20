INEC abre concursos externos con salarios de hasta ¢1,5 millones: así puede postularse

El INEC abrió tres concursos externos con salarios de hasta ¢1,5 millones y cupos limitados. Las inscripciones cierran entre el 23 y el 27 de enero del 2026.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) abrió tres concursos externos para contratar personal en áreas técnicas, administrativas y profesionales, con plazas en propiedad e interinas, salarios competitivos y plazos de inscripción que vencen entre el 23 y el 27 de enero del 2026.

Las oportunidades incluyen puestos para economía, salud ocupacional y trabajo de campo en San Carlos, según informó la Unidad de Recursos Humanos de la institución. Las personas interesadas deben postularse mediante el formulario en línea del INEC.

Oportunidades profesionales con distintos perfiles

Uno de los concursos corresponde al puesto de Profesional Bachiller en Economía, una plaza en propiedad ubicada en el Área del Sistema Estadístico Nacional. Este cargo no requiere experiencia previa y está reservado para una persona con discapacidad debidamente acreditada ante el Conapdis.

El salario global para esta posición alcanza los ¢904.266, en caso de contar con continuidad en el sector público. La inscripción para este concurso cierra el 23 de enero del 2026.

Plaza en salud ocupacional

El segundo concurso está dirigido a profesionales en Salud Ocupacional, con grado de licenciatura o bachillerato más maestría. Esta plaza en propiedad se ubica en la Gerencia del INEC y requiere 18 meses de experiencia certificada en el área.

El salario global para este puesto es de ¢1.598.450, uno de los más altos dentro de esta convocatoria. La persona seleccionada deberá trabajar de forma presencial durante el primer mes y contar con disponibilidad para giras institucionales. El plazo de inscripción finaliza el 25 de enero del 2026.

Puesto administrativo

El tercer concurso corresponde al cargo de Asistente Administrativo (Entrevistador), con nombramiento interino y ubicación en la Zona de San Carlos, para labores relacionadas con el Índice de Precios.

Este puesto requiere bachillerato en educación media y seis meses de experiencia en encuestas o servicio al cliente. El salario global es de ¢484.102 y el puesto no es teletrabajable, ya que implica recolección de datos presencial y telefónica. La inscripción estará abierta hasta el 27 de enero del 2026.

Postulación

La postulación debe realizarse en el sitio oficial de la institución y no se aceptarán solicitudes fuera del plazo establecido.

Las personas interesadas pueden obtener más información llamando al 2527-1000 o consultando el detalle de cada concurso en la plataforma digital del INEC.