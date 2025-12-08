Industriales plantean ruta para fortalecer competitividad de Costa Rica

El tipo de cambio se mantiene como el principal factor que afecta la capacidad de competir.

El nivel del tipo de cambio, las altas cargas sociales, la dificultad para encontrar y retener talento humano, el creciente impacto de la inseguridad, el alto costo de la energía y la urgencia de modernizar puertos figuran entre los principales factores que frenan el desempeño del sector productivo en Costa Rica.

“Estos desafíos no son abstractos ni distantes; se viven en las empresas, en los hogares y en cada rincón del país”, señaló la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR) en un comunicado de prensa emitido este lunes 8 de diciembre.

En el contexto de las próximas elecciones presidenciales, los empresarios industriales expusieron que estos retos pueden enfrentarse si existe voluntad política para establecer acuerdos.

“Necesitamos acuerdos país. No podemos darnos el lujo de que cada cuatro años reiniciemos las conversaciones, lo que corresponde ahora es construir soluciones estables y sostenibles que permitan a las empresas producir, generar empleo, y aportar al desarrollo nacional”, dijo Carlos Montenegro, director ejecutivo de la Cámara.

La organización subrayó, por ejemplo, que es indispensable revisar el costo y adecuar los esquemas de cargas sociales para atender las nuevas formas de empleo, sin comprometer la sostenibilidad del sistema de seguridad social.

En materia de talento humano, la Cámara indicó que el país podría avanzar con mayor rapidez si se dota al Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) de más agilidad para actualizar carreras, contratar instructores y responder a las necesidades del mercado laboral.

Industriales presentan agenda de competitividad para el sector productivo

“La flexibilización del INA (busca) que el país pueda avanzar con agilidad en la formación de talento que requiere el sector productivo, generando oportunidad de trabajo digno para miles de costarricenses”, comentó Montenegro.

El gremio también enfatizó la necesidad de mejorar la coordinación entre el sector productivo y el académico en materia de formación y capacitación.

En el ámbito energético, los industriales consideran impostergable modernizar el marco legal del sistema eléctrico. “El país requiere abrir la inversión en energías renovables, diversificar la matriz energética y actualizar la regulación tarifaria”, detalló la Cámara.

Por ello, destacaron como prioritaria la aprobación de la Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional, necesaria para competir en industrias electrointensivas, como semiconductores e inteligencia artificial, y responder a la creciente demanda que requiere la movilidad eléctrica.

En infraestructura, la Cámara reconoció que para fortalecer la logística del país es esencial la puesta en marcha del Centro Integrado de Peñas Blancas y el progreso hacia una nueva concesión en Puerto Caldera.

“Sin embargo, el desafío ahora es asegurar un flujo realmente ágil de personas y mercancías en el nuevo puesto fronterizo y concretar, en los plazos previstos, la adjudicación de Caldera, de modo que estos avances se traduzcan en una infraestructura capaz de sostener la competitividad nacional”, añadió el comunicado de prensa.