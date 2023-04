Tasa básica pasiva detiene su descenso luego de cinco semanas a la baja

La tasa básica pasiva (TBP), principal referente para los créditos en colones, detuvo su descenso este miércoles, luego de cinco semanas de registrar bajas, según la información publicada por el Banco Central de Costa Rica (BCCR).

El indicador se ubicará, a partir de este jueves 13 de abril, en 6,63%, desde el 6,61% en el que estará hasta este miércoles. El ajuste al alza que aplicará en el indicador durante la siguiente semana es 0,02 puntos porcentuales (p. p), de acuerdo con el sitio web de la autoridad monetaria.

El leve incremento en la tasa básica pasiva llega luego de que registrara, desde principios de marzo, una tendencia a la baja que se extendió hasta las primeras semanas de abril. El 2 de ese mes el indicador se situó en 6,72% y se redujo hasta el 6,61% en que se mantendrá hasta este miércoles.

El comportamiento de la TBP es relevante porque es la tasa de referencia que rige para 700.854 créditos otorgados en el sistema financiero nacional. También tiene un impacto en los ahorrantes, pues el alza representa mejores rendimientos por su dinero. En los últimos 12 meses, el indicador se duplicó, al pasar de 2,80% al 6,63% que regirá a partir del jueves.

Este indicador calculado semanalmente es un promedio ponderado de las tasas de interés brutas (sin excluir el impuesto sobre la renta) de la captación que las entidades financieras realizan en el mercado nacional. Para obtener el resultado, el Banco Central saca un promedio ponderado por el monto de la captación de las últimas cuatro semanas.

El ascenso de la tasa básica pasiva se inició luego de que la autoridad monetaria decidiera elevar la tasa de política monetaria (TPM) para combatir las presiones inflacionarias. El indicador se movió desde 0,75%, en diciembre del 2021, hasta alcanzar el 9%, en octubre del 2022.

No fue hasta el 15 de marzo que la autoridad monetaria realizó un primer ajuste a la baja al ubicar la TPM en 8,50% debido a que la inflación ha venido desacelerando desde agosto. Este miércoles, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) publicó el índice de precios al consumidor (IPC) para marzo, que fue de 4,42%.

El indicador cayó en 1,16 puntos porcentuales (p. p.) para marzo en comparación con el 5,58% de febrero. Con el dato más reciente, la inflación se encuentra cada vez más cerca del rango meta establecido por el Banco Central para este indicador, de entre 2% y 4%.

Carlos Fernández, exgerente del Banco de Costa Rica, comentó que con los niveles actuales de inflación, el Banco Central debería de reducir la tasa de política monetaria de forma importante, con lo que los bancos también reaccionarían con una disminución en sus tasas de interés en colones, lo que impactaría a la TBP.

“El Gobierno Central no requiere de mucho fondeo, el crédito en colones no está creciendo, por lo que los bancos no tienen gran necesidad de captar colones, entonces también bajan las tasas de interés y eso se refleja en la tasa básica pasiva. Definitivamente tiene que haber un ajuste importante”, explicó Fernández.

Pese al leve aumento en la tasa básica pasiva para los próximos siete días, Róger Madrigal, presidente del BCCR, aseguró el 21 de marzo anterior que el efecto de crecimiento de las tasas en colones había llegado a su fin o estaba muy cerca de agotarse.

“Tasa básica ya no va a llegar al 9% porque ya la tasa de política monetaria está en el 8,50% y la básica responde a otra dinámica de depósitos. Mientras que la TPM es una idea del costo en que quiere poner el Banco sus recursos para el sistema financiero”, explicó Madrigal en aquel momento.