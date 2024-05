Precio del dólar sube ¢3,5 este lunes y cierra en ¢522 en el Monex

El tipo de cambio del dólar respecto al colón subió ¢3,52 este lunes 27 de mayo en relación con el precio registrado el pasado viernes 24, en el Mercado de Monedas Extranjeras (Monex). La cotización superó los ¢520 por primera vez desde el 5 de febrero anterior.

Este lunes 27 de mayo, el precio del dólar cerró en ¢522,09, superando en ¢3,52 los ¢518,57 del viernes 24, según datos del Banco Central de Costa Rica (BCCR). La última ocasión en que la divisa aumentó en una magnitud mayor de una sesión a otra fue el pasado 29 de abril, cuando subió ¢4,01.

Las operaciones de compraventa de este lunes fueron por un total de $10,46 millones, cifra menor en $23,46 millones a la del mismo día de la semana pasada, que fue de $33,92 millones. Desde el 22 de mayo, los montos de negociación se han situado por debajo de $18 millones.

Esas cifras son particularmente bajas respecto a las de días previos. En este lapso, del 22 al 27 de mayo, el precio del dólar incrementó en ¢6,45, al pasar de ¢515,64 a ¢522,09 en cuatro sesiones en el Monex. El mercado no opera los fines de semana.

LEA MÁS: Precio del dólar aumentó ¢6,69 esta semana

William Porras, economista especializado en mercado cambiario, explicó la semana anterior que se ha observado un menor exceso de dólares en las ventanillas de los intermediarios cambiarios, lo cual obedece, principalmente, a un aumento de la demanda por parte de personas y empresas.

El menor exceso en las ventanillas incide en los montos que se negocian en el Monex, pues las entidades llevan sus excedentes a este mercado. El monto mínimo de negociación para participar en el Monex es de $1.000. En la sesión del lunes se reportaron operaciones hasta por $1 millón y un total de 197 calces.

Las transacciones del lunes en el Monex oscilaron entre ¢519,15 como precio mínimo y ¢522,50 como el máximo, según los registros del mercado. El promedio ponderado de la sesión fue de ¢522,09 y la última negociación fue de ¢522 por dólar.

En relación con la intervención del Banco Central en el Monex, la entidad monetaria no adquiere divisas desde el 23 de mayo. En las últimas tres sesiones del mercado, el ente emisor no compró dólares para sus reservas ni por requerimiento del sector público no bancario (SPNB).

En las últimas dos semanas, el emisor apenas adquirió $8,15 millones para sus reservas monetarias, mientras que compró $132,78 millones para el SPNB en ese mismo lapso, según las cifras de su sitio web.

Del lunes al jueves de la semana anterior (últimos datos disponibles), el comportamiento de ventanillas de los intermediarios fue deficitario en $37,76 millones, con lo cual vendieron más de lo que compraron. En este lapso, las entidades adquirieron $416,30 millones a sus clientes, mientras que sus clientes demandaron $454,07 millones.

A las 3:00 p. m. del lunes, todas las entidades bancarias ofrecían la compra del dólar en ¢501 o más en las ventanillas. A esa misma hora, el Banco Nacional, Banco de Costa Rica y Banco Popular ofrecían la venta de la divisa en ¢528, mientras que los demás bancos la situaron entre ¢524 y ¢528.