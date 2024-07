Precio del dólar baja ¢4,26 en Monex durante una semana corta por feriado de la Anexión

El tipo de cambio del dólar respecto al colón cerró en ¢526,13 en el Mercado de Monedas Extranjeras (Monex), de acuerdo con el resumen de la sesión de este viernes 26 de julio. Esto representa una baja de ¢4,26 en comparación con el precio del viernes anterior, en una semana donde el mercado operó solo en cuatro días por la celebración de los 200 años de la Anexión del Partido de Nicoya.

El viernes anterior, el precio de la divisa se ubicó en ¢530,39. Desde entonces, la moneda estadounidense presentó un comportamiento a la baja hasta alcanzar los ¢525,73 el miércoles. El jueves 25 de julio el mercado no operó por el feriado, y este viernes la divisa aumentó ¢0,4 respecto al cierre del miércoles.

Con el desenlace reciente, el precio del dólar revirtió el comportamiento al alza de la semana anterior, cuando la divisa se encareció en ¢4,76, según datos del Banco Central de Costa Rica (BCCR).

En la jornada de este viernes se negociaron $57,9 millones en 310 operaciones de compraventa. Esta cifra es mayor que los $33,51 millones transados el mismo día de la semana pasada, distribuidos en 259 operaciones. En la misma sesión, el valor de apertura fue de ¢524,5, sin embargo, durante el día el precio alcanzó un mínimo de ¢522,13 y un máximo de ¢527,25. El último monto negociado fue de ¢526,30 por cada dólar.

LEA MÁS: Empresarios prevén alza en tipo de cambio para el tercer trimestre de 2024

Durante la semana, el BCCR no efectuó compras para alimentar sus reservas. La última vez que lo hizo fue el 15 de mayo. No obstante, la autoridad participó en el Monex para satisfacer las demandas del sector público no bancario (SPNB). Entre este lunes y el viernes adquirió $108,92 millones, más que los $67,78 millones de la semana anterior.

El superávit en las entidades financieras se mantuvo durante la semana, aunque en menor magnitud en comparación con la semana pasada, al menos durante los primeros días. Esto refleja que los bancos, cooperativas, mutuales, etc., compraron más dólares de los que vendieron.

Entre lunes y martes (último dato disponible), las entidades adquirieron $237,65 millones y vendieron $211,24 millones, dejando un superávit de $26,41 millones. Esta cifra es inferior a los $46,05 millones de superávit del mismo periodo de la semana anterior, cuando se compraron $285,15 millones y se vendieron $239,1 millones en las ventanillas de las entidades financieras.

A las 3:00 p. m. del viernes, el Banco Nacional ofrecía la venta del dólar en ¢530, mientras que en el Banco de Costa Rica (BCR) y el Banco Popular lo tenían a ¢533. En tanto, entidades financieras privadas como Scotiabank y BAC en ¢532.