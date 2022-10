Petróleo vuelve a subir tras anuncio de recorte de producción de la OPEP+

Nueva York. Los precios del petróleo continuaron subiendo el miércoles luego de la decisión de la la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus aliados en la OPEP+ de reducir su producción en dos millones de barriles diarios.

El precio del barril de Brent del mar del Norte para entrega en diciembre ganó 1,70% a $93,97 en Londres. En tanto, el West Texas Intermediate (WTI) para entrega en noviembre, ganó 1,43% a $87,76 en Nueva York. La decisión de la alianza OPEP+ en Viena este miércoles “mantendrá el mercado tensionado”, según Edward Moya, analista de Oanda.

OPEP+ aprueba recortar drásticamente su producción de petróleo

“La cuenta dará solo un millón (de barriles) menos, porque el grupo produce por debajo de sus cuotas por la incapacidad de varios países de alcanzar sus objetivos” de extracción, explicó John Kilduff, de Again Capital. En agosto, los miembros de la alianza no pudieron llenar el objetivo de 3,68 millones de barriles diarios (mbd), en particular por la incapacidad de Rusia, Nigeria y Angola de alcanzar sus máximos.

“Tratan de evitar una nueva caída de precios”, explicó Kilduff para quien, a pesar de las dudas sobre el impacto efectivo de este recorte, “la señal es importante”. “Es una maniobra agresiva que no era necesaria” considerando el nivel actual de precios y los fundamentos del mercado, sostuvo el analista.

Los precios del crudo siguen muy por encima de su nivel anterior a la pandemia. La decisión se produce cuando Europa atraviesa una crisis energética sin precedentes y los precios de la energía juegan un rol central en la disparada de la inflación a nivel mundial.

La OPEP+ “preserva sus propios intereses”, resumió Kilduff. Pero podría “alejar a sus clientes. Hay muchas consecuencias sobre la economía mundial” por esta decisión. La Casa Blanca acusó a la organización de “alinearse” con Rusia, y anunció el uso de 10 millones de barriles adicionales en noviembre de sus reservas estratégicas.

El cartel petrolero se reunió por primera vez de forma presencial en Viena, donde está su sede, tras sostener sus encuentros online desde marzo del 2020. Fotografía: (VLADIMIR SIMICEK/AFP)

“Estados Unidos no puede utilizar sus reservas estratégicas indefinidamente”, destacó Andy Lipow, de Lipow Oil Associates. “Terminarán agotándose, y la OPEP lo sabe. Hay que tener un plan, pero el gobierno estadounidense no se adaptó” favoreciendo un aumento de la producción estadounidense, explicó.

Además de la decisión de la OPEP+, el mercado se vio sostenido por un descenso inesperado de las reservas comerciales de crudo en Estados Unidos. En la semana que terminó el 30 de setiembre, estas existencias cayeron 1,4 millones de barriles (mb) según la Agencia estadounidense de Información sobre Energía (EIA), cuando el consenso de previsiones reunido por la agencia Bloomberg apuntaba a un aumento de 1,8 mb.

