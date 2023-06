¿Cuántos doctores hay por cada 1.000 habitantes en países de Latinoamérica? Costa Rica entra en ‘top’ 5

Los médicos son parte fundamental para todas las personas, pues desde que las niñez y hasta la vejez acompañan muchos procesos de la vida; desde pequeñas lesiones o enfermedades leves, hasta quebrantos de salud que requieren de cuidados más especializados.

Además, fueron trascendentales en todo el mundo para la lucha contra la pandemia de la covid-19, al ser parte de los equipos de primera respuesta que enfrentaron de lleno esta enfermedad que afectó a millones de personas alrededor del planeta.

En esta edición #49 de ‘La Dataserie’ decidimos hacer un recuento de la cantidad de doctores que hay por cada 1.000 habitantes en los países de América Latina y el Caribe, con base en el reporte ‘Health at a Glance: Latin America and the Caribbean 2023′ , publicado en abril por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

En el estudio se recopilaron datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Observatorio Global de Salud (OGS), estadísticas de salud de la OCDE, así como información de los ministerios de salud de Perú, Brasil, Argentina y México, con corte al 2022. El informe incluye a todos los médicos, generales y especializados.

Las estadísticas de salud de la OCDE también incluye médicos en ejercicio, médicos internos y residentes, médicos asalariados y autónomos; o extranjeros con licencia para ejercer en los países donde residen. Los datos de fuentes nacionales que no tienen registros completos reportan solo médicos empleados en el sistema público de salud.

Costa Rica en el ‘top 5′, pero atrás de OCDE Copiado!

En América Latina y el Caribe, el país que tiene más doctores por cada 1.000 habitantes es Cuba, con 8,42. El sistema de salud de la isla para más de 11 millones de personas se ha convertido en uno de los más reconocidos a nivel internacional y es el que más porcentaje del PIB (11,1%) destina a ese rubro en la región, según el mismo informe.

Ahora nos vamos hacia Suramérica. El segundo país con más doctores por cada 1.000 habitantes es Uruguay, con 5,08. Según un informe de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), de los cerca de 3,5 millones de habitantes, más de 2,5 millones tienen derechos adquiridos por la seguridad social, mientras que un millón tienen cobertura del Estado sin estar asegurados.

Por otro lado, en el tercer lugar se encuentra Trinidad y Tobago, con 4,17 médicos por cada 1.000 habitantes en este país donde viven poco más de 1,5 millones de personas. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), todos tienen acceso a la atención primaria de salud proporcionada por el Estado, aunque para los servicios de atención médica secundaria o especializada, es posible que deba consultar a un médico privado.

Regresamos a Suramérica para hablar del cuarto lugar, que es Argentina. En ese país de más de 45 millones de habitantes hay 3,99 doctores por cada 1.000 personas que residen en el territorio. Con esa cifra, se ubica levemente por encima del promedio de los países de la OCDE, que es de 3,48.

En el caso de Costa Rica, el país tiene 3,07 médicos por cada 1.000 habitantes, según los datos de la OCDE. El sistema de salud tiene un componente público, con los servicios que brinda la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), así como un sector privado que también ofrece una amplia gama de servicios médicos.

Con esa cantidad (3,07), Costa Rica completa el ‘top 5′ de países que más tienen médicos por cada 1.000 habitantes en la región. Pese a que está levemente por debajo del promedio de la OCDE, de 3,48, la cifra está por encima del promedio de Latinoamérica y el Caribe, que es de 2,02.