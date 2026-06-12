Economía

IKEA revela cómo iniciará sus ventas en Costa Rica

Multinacional sueca avanza en su llegada a Costa Rica. Conozca los detalles de su apertura, empleo y estrategia.

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Por Gustavo Ortega Campos
IKEA confirmó que adaptará su oferta de productos al mercado de Costa Rica.
IKEA confirmó que sus operaciones en Costa Rica se desarrollarán con un plan de expansión progresivo a largo plazo. (Shutterstock/Shutterstock)







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Gustavo Ortega Campos

Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

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