IKEA revela cómo iniciará sus ventas en Costa Rica

IKEA confirmó que sus operaciones en Costa Rica se desarrollarán con un plan de expansión progresivo a largo plazo.

IKEA, multinacional sueca, reveló detalles de cómo será su desembarco en Costa Rica y su primer contacto con los consumidores ticos, tras el reciente anuncio de la contratación de personal.

La marca de muebles y artículos de decoración para el hogar avanza en el inicio de operaciones en el país. Los detalles del arranque fueron confirmados por la empresa a La Nación.

Las ventas en Costa Rica comenzarán de forma digital a través de su plataforma de comercio electrónico y canales de venta remota desde www.ikea.cr. El sitio web aún no está habilitado para compra, pero sí muestra productos fabricados por la compañía.

“IKEA continúa avanzando en Costa Rica a través de un modelo de implementación progresivo. La venta remota y la plataforma de comercio electrónico serán el primer punto de contacto con los hogares costarricenses “, indicó la empresa.

La empresa confirmó que se trata de un plan de expansión progresivo a largo plazo, el cual ya ha despertado interés en el país con la recepción de un elevado número de candidaturas de empleo en su sitio web oficial, confirmó la empresa.

La marca aún prefiere no revelar fechas específicas de apertura ni ubicaciones de sus tiendas físicas debido a la complejidad logística del proyecto, respondió el Departamento de Mercadeo, Medios y Comunicación de IKEA Costa Rica.

La compañía explicó que no se trata únicamente de abrir un espacio físico, sino también de construir una sólida base logística, desarrollar los servicios que el mercado necesita, incorporar y formar a los equipos, y garantizar una experiencia que las personas esperan de IKEA.

La marca es representada por Sarton Group, franquiciado para Costa Rica que está a cargo de gestionar la nueva fase de apertura en el país, que incluye la contratación de personas.

¿Dónde se ubicarán las tiendas?

IKEA indicó que el inicio de operaciones en Costa Rica se está desarrollando mediante un modelo omnicanal diseñado para ofrecer una experiencia cómoda, accesible y cercana para los clientes.

“A medida que el proyecto avance iremos compartiendo más detalles sobre las futuras formas de acceso a la marca. El arranque será a través de venta remota y la plataforma de comercio electrónico“, reiteró la marca.

Sobre la cantidad de tiendas previstas a inaugurar en el país, IKEA dijo que llegaron para quedarse por lo que están desarrollando el proyecto con visión de largo plazo.

“Más que hablar de un número determinado de espacios, nuestra prioridad es desarrollar una presencia cada vez más completa y accesible para los clientes. A medida que avance el proyecto iremos compartiendo información sobre futuras fases y nuevas formas de acceso a la marca”, indicó IKEA.

Puestos de empleo

La marca anunció en días anteriores el inició del reclutamiento de colaboradores. Las personas interesadas pueden visitar el sitio web www.ikea.cr

Respecto a la cantidad de plazas disponibles, IKEA indicó que la incorporación de talento es una de las prioridades en esta etapa, por lo que seguirán sumando perfiles en distintas áreas conforme avance el desarrollo del proyecto.

“Estamos muy satisfechos con la acogida que ha tenido el anuncio y con el interés mostrado por los costarricenses. En estos primeros días hemos recibido un elevado número de candidaturas”, reveló la empresa.