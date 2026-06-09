Economía

IKEA inicia contratación de personal para próxima apertura en Costa Rica

Multinacional sueca IKEA inició el proceso de reclutamiento de personal en Costa Rica

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Por Gustavo Ortega Campos
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IKEA anunció el inició del proceso de reclutamiento en Costa Rica. (Shutterstock/Shutterstock)







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Gustavo Ortega Campos

Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

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