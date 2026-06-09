IKEA inicia contratación de personal para próxima apertura en Costa Rica

La multinacional sueca Ikea anunció el inicio de su proceso de contratación de colaboradores en Costa Rica.

Ikea, reconocida marca de muebles y artículos de decoración para el hogar, señaló este martes por medio de un comunicado de prensa que las personas interesadas en conocer las oportunidades profesionales en IKEA Costa Rica pueden visitar www.ikea.cr en donde se indica la información sobre el proceso.

La contratación incluye las áreas de logística, ventas, atención al cliente, comunicación, diseño de interiores, operaciones, tecnologías de la información (IT) y recursos humanos.

La marca es representada por Sarton Group, franquiciado para Costa Rica que está a cargo de gestionar la nueva fase de apertura en el país, que incluye la contratación de personas.

Tony Tavira, gerente de Venta Minorista de Sarton Group, señaló que Costa Rica representa un mercado muy relevante dentro del desarrollo de la marca en la región, razón por la que en esta etapa, la captación de talento ocupa un lugar central.

“Estamos construyendo un proyecto con vocación de largo plazo, y serán nuestros futuros colaboradores quienes hagan posible la llegada de IKEA y acerquen nuestra propuesta a los hogares costarricenses”, apuntó Tavira.

La marca, fundada en Suecia en 1943, indicó que la llegada de IKEA a Costa Rica se está construyendo de forma progresiva, a través de un modelo omnicanal diseñado para que el acceso a la marca sea claro, cómodo y cercano para los clientes.

La web de IKEA y la plataforma de comercio electrónico serán el primer punto de contacto con la marca y se está preparando para atender a clientes en todo el país.

Por su parte, Dennis Balslev, gerente de Concepto Minorista de Inter IKEA Group, dijo que la llegada de IKEA a Costa Rica y Panamá supone un hito importante en el compromiso de hacer que las soluciones de mobiliario para el hogar sean accesibles.

El negocio minorista de IKEA opera a través de un sistema de franquicias con franquiciados autorizados para comercializar y vender los productos de la marca dentro de territorios geográficos específicos.

Sarton Group opera los negocios minoristas IKEA en las Islas Españolas, República Dominicana y Puerto Rico, y gestiona la apertura Costa Rica y Panamá.