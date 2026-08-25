IKEA aterriza en Costa Rica con un modelo que reta a Aliss, EPA, Pequeño Mundo y otras cadenas

La llegada de la multinacional sueca IKEA ampliará la oferta de muebles, decoración y artículos para el hogar, mientras empresas ya instaladas deberán adaptarse a un nuevo competidor.

IKEA anunció la apertura de tres tiendas en Costa Rica, tras el inicio de operaciones mediante su plataforma digital, una llegada que aumentará la competencia entre las empresas que venden muebles, artículos para el hogar y productos de decoración.

El arribo de la multinacional fue recibido con optimismo por analistas, representantes de los consumidores y la Cámara de Comercio, quienes consideran que la entrada de la compañía sueca ampliará más opciones para los compradores.

IKEA tiene previsto iniciar operaciones mediante ventas en línea y posteriormente abrir tres espacios físicos en Lindora, Curridabat y Escazú.

IKEA confirmó que abrirá tres tiendas en Costa Rica: Lindora, en Santa Ana; Curridabat y Escazú. (AFP)

Nuevo jugador, más opciones

Gustavo Cubillo, investigador y catedrático de la Escuela de Administración del Tecnológico de Costa Rica (TEC), calificó de “muy competitiva” la propuesta de IKEA en soluciones para el hogar y el jardín. Según explicó, la marca es líder mundial en esta categoría y tiene entre sus fortalezas la innovación y la sostenibilidad ambiental.

El catedrático identificó como posibles competidores de IKEA en Costa Rica a Aliss, Pequeño Mundo, EPA, Novex y Ashley, empresas que participan en categorías como muebles, jardín y decoración.

Además, destacó la orientación hacia el cliente como una de las principales fortalezas de la multinacional sueca.

Cubillo también resaltó la estrategia omnicanal de IKEA, que combina las ventas mediante plataformas digitales con las tiendas físicas.

El especialista destacó la innovación en el formato de las tiendas de IKEA, donde los productos se exhiben en ambientes que muestran cómo pueden utilizarse los muebles y artículos en distintos espacios del hogar.

La Nación consultó a Aliss, Pequeño Mundo, Gollo, Walmart, PriceSmart, Ashley Furniture Homestore y Tiendas Monge. Al cierre de esta nota se esperaba su respuesta. Novex prefirió no referirse a la llegada de IKEA.

Por su parte, Gustavo Vargas, profesor de la maestría de Administración de Empresas en el TEC, indicó que IKEA no tiene competencia directa en el país para la oferta bajo el modelo el modelo DIY (Do It Yourself, “hágalo usted mismo”) en el que el comprador participa en el armado de los muebles a cambio de obtener un precio más bajo.

El académico refirió que la competencia indirecta de la marca sueca serán las tiendas que venden muebles interiores, entre ellas Ashley, EPA, Novex, Office Depot, Pequeño Mundo y Bekväm. Además de condominios horizontales, torres verticales y alquileres, incluido Airbnb.

“Van a entrar de menos a más con el canal e-commerce para ir probando como se comporta el mercado. La marca es conocida pero será todo un reto ver cómo va a comportarse el mercado”, planteó Vargas, a la vez que calificó la oferta de IKEA como algo práctico y funcional con estilo neutro y precio asequible.

Organización de consumidores optimista

Juan Ricardo Fernández, presidente de la Asociación de Consumidores Libres, dijo que la organización celebra el ingreso de nuevas opciones para los compradores y una mayor competencia en el mercado.

Para Fernández, el modelo de IKEA, basado en empaques, logística y economías de escala, podría presionar a las empresas del sector a reducir sus márgenes.

También destacó un modelo de compra poco desarrollado en Costa Rica, en el que el consumidor arma por sí mismo parte de los muebles y, a cambio de invertir tiempo en ese proceso, puede acceder a precios más bajos. El presidente de la organización de consumidores indicó que las empresas del comercio minorista tradicional, como Gollo, Monge y Aliss, entre otras, deberán prestar atención al comportamiento del mercado tras la llegada de IKEA. Fernández considera que IKEA apunta principalmente a consumidores de ingresos medios mediante el modelo DIY. ¿Qué piensa EPA? Angélica Zamora, coordinadora de Comunicación Corporativa de Ferretería EPA, no respondió directamente si la empresa considera a IKEA un competidor. Zamora señaló que la dinamización del mercado siempre es positiva para los consumidores. “Tras más de dos décadas en el país, entendemos bien las necesidades locales. Nuestra fortaleza radica en ofrecer una solución integral para el hogar. Atendemos desde pequeñas reparaciones hasta renovaciones completas, combinando surtido, precio y servicio para servir a nuestros clientes de manera que nos prefieran”, externó la vocera de EPA. EPA inició operaciones en Costa Rica en 2004 y actualmente cuenta con seis tiendas en el país. Cámara de Comercio: ‘muy buena noticia’ Arturo Rosabal, presidente de la Cámara de Comercio, calificó la llegada de IKEA como una “muy buena noticia” para los consumidores. “Desde el sector comercial celebramos la llegada de nueva inversión a nuestro sector, ya que contribuye a generar mayor competencia y, en última instancia, beneficia directamente al consumidor mediante una mayor oferta de productos y mejores precios”, aseguró el presidente de la Cámara de Comercio. Rosabal señaló además que el comercio es uno de los principales sectores generadores de empleo en Costa Rica, por lo que la llegada de nuevas inversiones representa oportunidades laborales y una mayor dinamización de la actividad económica. De acuerdo con datos de la Encuesta Continua de Empleo (ECE), el sector servicios, que incluye al comercio, registró 146.499 personas ocupadas en el segundo trimestre de 2026, equivalente al 69,9% del total de personas ocupadas estimadas para ese periodo. El empleo en el sector servicios creció 10,9% respecto al segundo trimestre de 2025, según la ECE elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

Gustavo Ortega Campos Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua. Opens in new window