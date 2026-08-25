Economía

IKEA aterriza en Costa Rica con un modelo que reta a Aliss, EPA, Pequeño Mundo y otras cadenas

El modelo de economías de escala y ‘hágalo usted mismo’ de la multinacional podría obligar a competidores a ajustar sus estrategias, según especialistas

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Por Gustavo Ortega Campos
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Montaje con imágenes de establecimientos de IKEA, Aliss, EPA y Pequeño Mundo, empresas que participan en el mercado de muebles, artículos para el hogar, decoración, jardín y otras categorías de consumo en Costa Rica. IKEA anunció la apertura de tres tiendas físicas en Lindora, Curridabat y Escazú.
La llegada de la multinacional sueca IKEA ampliará la oferta de muebles, decoración y artículos para el hogar, mientras empresas ya instaladas deberán adaptarse a un nuevo competidor. (Fotocomposición en Canva/Archivo LN-Shutterstock /Fotocomposición en Canva/Archivo LN-Shutterstock)







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Gustavo Ortega Campos

Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

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