ICT lanza ‘La ruta del picadillo’ para promover el turismo gastronómico de Costa Rica

¿Conoce el picadillo de rabo de mono o el de malanga con osobuco? El ICT lanza un recorrido por las 7 provincias para descubrir los sabores más profundos de Costa Rica.

Por Óscar Rodríguez
'La ruta del picadillo' hace un recorrido gastronómico por las siete provincias del país.
'La ruta del picadillo' hace un recorrido gastronómico por las siete provincias del país. (Cortesía del ICT/Cortesía del ICT)







Óscar Rodríguez

