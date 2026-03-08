ICT lanza ‘La ruta del picadillo’ para promover el turismo gastronómico de Costa Rica

'La ruta del picadillo' hace un recorrido gastronómico por las siete provincias del país.

El Instituto Costarricense de Turismo (ICT) lanzó la iniciativa La ruta del picadillo. Se trata de un material audiovisual que hace un recorrido gastronómico por las siete provincias de Costa Rica.

La proyecto busca resaltar uno de los platillos más tradicionales de la cocina costarricense y promover el turismo motivado por la gastronomía, informó el ICT en un comunciado de prensa.

Durante casi dos meses, el chef costarricense Carlos Alpízar recorrió el país para preparar, junto con cocineros y cocineras locales, diferentes versiones del picadillo elaboradas con productos autóctonos de cada región.

Además, forma parte de la estrategia de comunicación Costa Rica, un país de sabores por descubrir, impulsada por el ICT desde 2022.

La iniciativa pretende invitar a los turistas a conocer el país a través de sus sabores, recetas, historia y tradiciones culinarias, se indica en el comunicado. }

Según el Instituto, la gastronomía se ha consolidado como uno de los principales motores de viaje para los visitantes.

“La gastronomía es el segundo motivador de viaje de las personas y parte esencial de la experiencia turística porque nos permite conocer la cultura y tradición de un país. En esta ocasión quisimos mostrar los picadillos, un platillo muy costarricense y todavía permanente en mesas de todos nosotros, que nos identifica y conecta con nuestras raíces”, afirmó Ireth Rodríguez, jefa del segmento vacacional y promocional del ICT.

La ruta del picadillo consiste en una serie de piezas audiovisuales que muestran la preparación de distintas recetas tradicionales en escenarios cotidianos, desde cocinas de leña y hogares familiares hasta sodas y restaurantes con propuestas locales.

En cada episodio se comparten conocimientos culinarios, historias y técnicas de preparación, con el objetivo de revalorizar la tradición gastronómica del país. El proyecto también busca generar orgullo por lo local y resaltar el valor cultural de los ingredientes y recetas tradicionales.

En Corralillo de Nicoya, Guanacaste, Marta Rosales, de El Sitio de don Pedro, compartió su receta del guiso de chilote con masa con el chef Carlos Alpízar. (Cortesía ICT/Cortesía ICT)

Para el recorrido, Alpízar trabajó con cocineros de distintas regiones. En Uvita, en el Pacífico Sur, preparó un picadillo de bambú con chorizo junto al chef Marlon Acuña, de Sibu Cafetería, y Lupita Abarca, de Casa Ru’U.

En Cartago elaboró un picadillo de malanga con osobuco junto al cocinero Luis Chaves, del restaurante Descarada Tradición. En Corralillo de Nicoya, Guanacaste, Marta Rosales, de El Sitio de don Pedro, compartió su receta del guiso de chilote con masa.

La ruta también incluyó un picadillo de palmito preparado por Karla Salas, del catering Delicias Caseras, en San Rafael de Heredia, y el picadillo de arracache con papa y carne que Floribeth Araya cocina en la cafetería Doña Flory, en Bajo La Paz de San Ramón, Alajuela, popular en los turnos de la zona.

Chef Carlos Alpizar sobre 'La ruta del picadillo'

En Limón, la producción visitó el territorio indígena Bribri, en la comunidad de Suretka, Talamanca. Allí, el indígena cabécar Rafael Cabraca, de la Finca Integral Dilä, preparó al fogón un picadillo de banano verde con cerdo y helecho de rabo de mono.

El recorrido culmina en el Mercado Central de San José, donde las cocineras de la soda Flor del Carmen elaboraron el tradicional picadillo de papa con chicasquil. Cada uno de los platillos fue acompañado por tortillas palmeadas de maíz.

Para Alpízar, el proyecto es también una forma de documentar la diversidad culinaria del país.

“La ruta del picadillo es una recopilación, no solo de recetas, sino de historias, de pequeños retratos de lo que es Costa Rica, de lo que es su gastronomía y de lo que puede llegar a ser. Nos enseña que el país todavía tiene muchos sabores por descubrir”, afirmó.