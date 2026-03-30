ICT abre concursos con salarios de hasta ¢1,5 millones: vea puestos y requisitos completos

ICT abrió concursos con salarios de hasta ¢1,5 millones. Revise requisitos y puestos disponibles.

El Instituto Costarricense de Turismo (ICT) abrió varios concursos externos para contratar personal en distintas áreas, con salarios que van desde ¢484.102 hasta ¢1.598.450, según los carteles oficiales publicados por la institución.

La entidad busca cubrir plazas operativas y profesionales mediante procesos que incluyen evaluación de requisitos, pruebas técnicas y entrevistas, con nombramientos indefinidos sujetos a periodo de prueba.

Puesto: Conductor (trabajador operativo)

Este cargo se enfoca en la movilización de personas, materiales y carga institucional para apoyar las operaciones del ICT.

El salario global es de ¢484.102, además de pluses salariales según la Ley 9635.

Requisitos principales:

Segundo ciclo aprobado de educación básica y dos años de experiencia (o primer ciclo y cuatro años de experiencia).

Licencia de conducir B1 o B2 vigente.

Firma digital.

Conocimientos básicos de mecánica automotriz y ley de tránsito.

Puesto: Ejecutivo de Turismo 3 (Promoción y desarrollo)

El ICT abrió esta plaza profesional para labores de planificación, investigación y coordinación de proyectos turísticos, en la dependencia de Dirección de Mercadeo.

El salario global alcanza los ¢1.598.450.

Requisitos principales:

Licenciatura en áreas como turismo, mercadeo, administración, comunicación o afines.

Cinco años de experiencia profesional.

Inglés nivel B2.

Incorporación al colegio profesional correspondiente.

Experiencia en organización de eventos y negociación.

Puesto: Ejecutivo de Turismo 3 (Estrategia y comunicación)

Esta variante del puesto se orienta a la gestión de marca, campañas publicitarias y contenido digital, en la dependencia de Dirección de Mercadeo.

El salario global también es de ¢1.598.450.

Requisitos principales:

Licenciatura en publicidad, relaciones públicas o comunicación.

Cinco años de experiencia.

Inglés nivel B2.

Conocimiento en marketing digital, redes sociales y posicionamiento de marca. Trabajar con KPIs.

Puesto: Ejecutivo de Turismo 1

El ICT también habilitó una plaza de entrada en el nivel profesional, con funciones de apoyo en estrategias de mercadeo y análisis de datos.

El salario global es de ¢904.266.

Requisitos principales:

Bachillerato universitario en comunicación, mercadeo, publicidad o afines.

Inglés nivel B1.

Experiencia en planificación de medios y manejo de presupuestos.

Conocimiento en campañas publicitarias y análisis de KPIs.

Proceso y requisitos generales

El ICT definió un proceso de selección por etapas, que incluye revisión de documentos, evaluación de experiencia, pruebas técnicas y entrevistas.

Las personas interesadas deben enviar documentos como hoja de vida, títulos, certificaciones de experiencia, cédula y hoja de delincuencia. La falta de algún requisito implica exclusión automática del concurso.

Las postulaciones se realizan a través de la Plataforma Integrada de Empleo Público y el sitio web institucional del ICT.Pueden enviar su información a los correos mayela.gamboa@ict.go.cr o hazel.gamboa@ict.go.cr, tienen como fecha límite hasta el 10 de abril a las 4 p.m.