ICT abre concursos con salarios de hasta ¢1,5 millones: vea puestos y requisitos completos

El Instituto Costarricense de Turismo (ICT) abrió varios concursos externos para contratar personal en distintas áreas, con salarios que van desde ¢484.102 hasta ¢1.598.450, según los carteles oficiales publicados por la institución.
La entidad busca cubrir plazas operativas y profesionales mediante procesos que incluyen evaluación de requisitos, pruebas técnicas y entrevistas, con nombramientos indefinidos sujetos a periodo de prueba.
Puesto: Conductor (trabajador operativo)
Este cargo se enfoca en la movilización de personas, materiales y carga institucional para apoyar las operaciones del ICT.
El salario global es de ¢484.102, además de pluses salariales según la Ley 9635.
Requisitos principales:
- Segundo ciclo aprobado de educación básica y dos años de experiencia (o primer ciclo y cuatro años de experiencia).
- Licencia de conducir B1 o B2 vigente.
- Firma digital.
- Conocimientos básicos de mecánica automotriz y ley de tránsito.
Puesto: Ejecutivo de Turismo 3 (Promoción y desarrollo)
El ICT abrió esta plaza profesional para labores de planificación, investigación y coordinación de proyectos turísticos, en la dependencia de Dirección de Mercadeo.
El salario global alcanza los ¢1.598.450.
Requisitos principales:
- Licenciatura en áreas como turismo, mercadeo, administración, comunicación o afines.
- Cinco años de experiencia profesional.
- Inglés nivel B2.
- Incorporación al colegio profesional correspondiente.
- Experiencia en organización de eventos y negociación.
Puesto: Ejecutivo de Turismo 3 (Estrategia y comunicación)
Esta variante del puesto se orienta a la gestión de marca, campañas publicitarias y contenido digital, en la dependencia de Dirección de Mercadeo.
El salario global también es de ¢1.598.450.
Requisitos principales:
- Licenciatura en publicidad, relaciones públicas o comunicación.
- Cinco años de experiencia.
- Inglés nivel B2.
- Conocimiento en marketing digital, redes sociales y posicionamiento de marca. Trabajar con KPIs.
Puesto: Ejecutivo de Turismo 1
El ICT también habilitó una plaza de entrada en el nivel profesional, con funciones de apoyo en estrategias de mercadeo y análisis de datos.
El salario global es de ¢904.266.
Requisitos principales:
- Bachillerato universitario en comunicación, mercadeo, publicidad o afines.
- Inglés nivel B1.
- Experiencia en planificación de medios y manejo de presupuestos.
- Conocimiento en campañas publicitarias y análisis de KPIs.
Proceso y requisitos generales
El ICT definió un proceso de selección por etapas, que incluye revisión de documentos, evaluación de experiencia, pruebas técnicas y entrevistas.
Las personas interesadas deben enviar documentos como hoja de vida, títulos, certificaciones de experiencia, cédula y hoja de delincuencia. La falta de algún requisito implica exclusión automática del concurso.
Las postulaciones se realizan a través de la Plataforma Integrada de Empleo Público y el sitio web institucional del ICT.Pueden enviar su información a los correos mayela.gamboa@ict.go.cr o hazel.gamboa@ict.go.cr, tienen como fecha límite hasta el 10 de abril a las 4 p.m.