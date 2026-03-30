Economía

ICT abre concursos con salarios de hasta ¢1,5 millones: vea puestos y requisitos completos

El Instituto Costarricense de Turismo abrió nuevas plazas con distintos niveles académicos y experiencia. Revise cuáles perfiles buscan, qué piden y cómo postularse paso a paso

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Por Silvia Ureña Corrales
ICT abrió concursos con salarios de hasta ¢1,5 millones. Revise requisitos y puestos disponibles. (GRACIELA SOLIS)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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