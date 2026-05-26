Economía

ICE abre vacantes para profesionales en desarrollo digital con salario de ¢1,4 millones

Las plazas ofrecen modalidad híbrida, salario competitivo y opción de integrarse a futuros proyectos digitales de la institución

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Por Silvia Ureña Corrales
Vista del edificio principal del Grupo ICE en San José, Costa Rica, con su logotipo visible, ilustrando los desafíos de la institución en la gestión energética.
El registro de elegibles del ICE estará abierto hasta el 28 de mayo para perfiles en informática, telecomunicaciones y electrónica. (Rafael Pacheco Granados)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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