ICE abre vacantes para profesionales en desarrollo digital con salario de ¢1,4 millones

El registro de elegibles del ICE estará abierto hasta el 28 de mayo para perfiles en informática, telecomunicaciones y electrónica.

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) abrió un registro de elegibles externo para contratar profesionales en desarrollo de servicios y soluciones digitales, con el objetivo de cubrir futuras plazas vacantes en áreas relacionadas con telecomunicaciones y electricidad. El proceso está disponible desde el 22 hasta el 28 de mayo de 2026.

Las vacantes corresponden al puesto de Profesional en Desarrollo de Servicios y Soluciones Digitales 2 (PSOS), bajo jornadas de 48 horas semanales y con salario bruto de ¢1.405.291. Según el cartel, las contrataciones serán por tiempo indefinido y podrán desarrollarse en modalidad presencial, teletrabajable o mixta, dependiendo de las necesidades institucionales.

El ICE informó que las personas interesadas deben contar con bachillerato universitario o un grado superior en carreras como Ingeniería en Sistemas, Informática, Redes, Telemática, Electrónica o áreas afines. Además, deberán estar incorporadas al colegio profesional correspondiente y acreditar al menos dos años de experiencia en implementación de servicios en plataformas de telecomunicaciones o electricidad.

Otro de los requisitos obligatorios es contar con inglés intermedio en conversación, lectura, escritura y comprensión. El cartel también señala que se dará valor adicional a quienes tengan experiencia en administración de proyectos.

Entre las funciones del puesto destacan el diseño e implementación de soluciones digitales, coordinación de aplicaciones corporativas, optimización de bases de datos y soporte técnico especializado para plataformas y sistemas institucionales.

Las personas participantes deberán enviar documentación como títulos académicos, certificaciones laborales, comprobante de incorporación al colegio profesional y certificado de inglés al correo LPesoa@ice.go.cr antes del cierre del proceso. Además, tendrán que completar su perfil y adjuntar currículum en la plataforma de empleo del Grupo ICE.

El proceso de selección se desarrollará en tres etapas: revisión de requisitos, evaluación técnica y entrevista con la jefatura. El ICE indicó que las evaluaciones y entrevistas se realizarán de forma virtual.