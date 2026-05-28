Economía

IBM invertirá $10.000 millones en computación cuántica durante próximos años

Con una inversión histórica, IBM busca consolidar el dominio de Estados Unidos frente a varios países en la carrera global por la computación cuántica

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Por AFP
El gigante IBM invertirá $10.000 millones para liderar la computación cuántica y fabricar chips de vanguardia en Estados Unidos. (STAN HONDA/AFP)







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