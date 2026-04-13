Iberia suspende temporalmente sus vuelos a Cuba por ‘la situación’ en el país

La aerolínea española Iberia suspendió por lo menos hasta noviembre sus vuelos a Cuba.

La aerolínea española Iberia suspendió por lo menos hasta noviembre sus vuelos a Cuba debido a “la situación” que atraviesa el país, marcada por problemas de abastecimiento en pleno bloqueo petrolero, y una caída de la demanda, informó este lunes 13 de abril un portavoz de la compañía.

“Lo hacemos por la situación que se está viviendo en Cuba”, explicó el portavoz, aludiendo a los “muchos problemas de abastecimiento” que ya obligaban a hacer una escala técnica en los vuelos de vuelta, y también a la “escasez de demanda” de viajes a la isla.

Cuba, que solía abastecerse de petróleo venezolano hasta el derrocamiento en enero de Nicolás Maduro por el gobierno de Estados Unidos, es objeto desde entonces de un bloqueo petrolero por parte de la administración de Donald Trump.

Así, desde febrero, todos los aviones de Iberia que despegan de Cuba se ven obligados a hacer “una escala técnica en Santo Domingo para repostar”, añadió el portavoz de la aerolínea.

Otras aerolíneas tomaron medidas similares, como Air France, que anunció en marzo la suspensión, al menos hasta mediados de junio, de sus vuelos a La Habana debido a la escasez de queroseno en la isla.

Cuba, con 9,6 millones de habitantes, atraviesa una profunda crisis económica y energética marcada por una elevada inflación, prolongados apagones y una escasez persistente de alimentos y medicinas.

Las autoridades atribuyen esta situación a los efectos combinados del endurecimiento del embargo estadounidense, la baja productividad de su economía y el colapso del turismo.