Economía

Iberia suspende temporalmente sus vuelos a Cuba por ‘la situación’ en el país

Cuba atraviesa una profunda crisis económica y energética marcada por una elevada inflación, prolongados apagones y una escasez persistente de alimentos y medicinas.

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Por AFP
La aerolínea española Iberia suspendió por lo menos hasta noviembre sus vuelos a Cuba.







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AFP

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