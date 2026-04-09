Economía

IA agéntica aumenta su presencia en el ámbito empresarial frente a la IA generativa

Negocios aceleran adopción de IA agéntica para optimizar procesos y atención al cliente

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Por Europa Press y Gustavo Ortega Campos
Representación de inteligencia artificial agéntica automatizando tareas complejas y transformando el empleo en Costa Rica, con enfoque en capacitación laboral y sectores como tecnología, finanzas y servicios.
Las empresas migran hacia IA agéntica, capaz de ejecutar tareas complejas de forma autónoma. (Shutterstock/Shutterstock)







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Europa Press

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Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

Gustavo Ortega Campos

Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

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