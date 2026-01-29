Hyundai y Kia ven reducidas sus ganancias por efecto de los aranceles de Estados Unidos

Las marcas surcoreanas Hyundai y Kia, redujeron en 2025 sus ganancias debido al impacto de los aranceles impuestos por Estados Unidos, pese a un crecimiento sostenido en ventas globales y el avance de sus modelos electrificados.

Madrid. Las empresas de automóviles surcoreanas Hyundai y Kia vieron recortadas sus ganancias en 2025 por efecto de los aranceles establecidos por Estados Unidos, según el informe de resultados de las compañías divulgads por separado este jueves.

Hyundai recortó su beneficio un 21,7% en 2025 respecto al año anterior, hasta quedarse con unas ganancias de 13,2 billones de wones surcoreanos (unos $9.191 millones), tras el impacto de los aranceles Estados Unidos, estimado en 4,11 billones de wones (más de $2.863 millones), según el informe de resultados de la compañía divulgado este jueves.

En tanto, Kia obtuvo un beneficio neto de 7,55 billones de wones surcoreanos ($5.250 millones) en 2025, lo que supone una caída del 22,7% sobre el año anterior, tras los efectos de los aranceles de Estados Unidos que le costaron $3.093 millones y de un menor desempeño en el mercado europeo fruto de la llegada de nuevos competidos como las marcas chinas.

Pese a ello, Kia registró un aumento del 3,6% en sus ventas a nivel mundial, según publica en sus resultados anuales este jueves.

Las ventas anuales de Hyundai ascendieron hasta 186,2 billones de wones (más de $129.600 millones), una cifra superior en un 6,3% a la registrada por el grupo surcoreano en el ejercicio de 2024. La división automovilística facturó un 6,5%, hasta alcanzar unos ingresos de 145,6 billones de wones (más de $101.300 millones).

El beneficio operativo de Hyundai se contrajo un 19,5% en términos interanuales, hasta situarse en 11,46 billones de wones ($7.980 millones de euros).

Hyundai prevé leve aumento de ventas

De cara a 2026, Hyundai compartió sus previsiones anuales, con el objetivo de elevar entre un 1% y un 2% su facturación respecto a la alcanzada en este pasado año 2025.

La firma calcula vender más de 4,16 millones de vehículos a nivel global en 2026, después de haber mantenido el número de unidades matriculadas en 2025, año en el que ha logrado vender más de 4,13 millones de unidades (apenas un 0,1% menos que en 2024).

Hyundai aseguró que está minimizando el impacto arancelario a través de sus planes de localización y la reestructuración de la cadena de suministro, al tiempo que se está dando “una transformación” en los métodos de trabajo y el liderazgo.

Kia aumentó ventas

Por otro lado, Kia redujo un 28,3% su beneficio operativo hasta 9,07 billones de wones surcoreanos (unos $6312 millones), al tiempo que ingresó 114,14 billones de wones surcoreanos ($79.387 millones) el año pasado, un 6,2% más.

No obstante, Kia detalla que sus entregas han progresado un 3,6% sobre 2024, comercializando un total 3,09 millones de unidades en todo el mundo, lo que supone un 4,8% de cuota de mercado a nivel global (+1,3% en términos interanuales).

Estos datos, según expone Kia, se deben principalmente a que un cuarto de las ventas de la marca a lo largo de 2025 tuvieron algún tipo de electrificación (eléctricos, híbridos enchufables e híbridos no recargables). Kia anotó 749.000 ventas en todo el mundo bajo estas motorizaciones, un 17,4% más en términos interanuales.

Su mayor crecimiento se produjo en la entrega de híbridos convencionales con un auge del 23,7% en sus operaciones globales al totalizar 454.000 unidades. En el caso de vehículos eléctricos, Kia vendió 238.000 unidades, subiendo sus números un 18,95 sobre 2024. Mientras, en el lado de las comercializaciones de híbridos enchufables, Kia logró 57.000 transacciones, con una caída del 19,4%.

Suben ventas en EE. UU.

En detalle, estos resultados de Kia se debieron principalmente al gran desempeño en su mercado principal, Estados Unidos, donde la marca perteneciente a Hyundai Motor Co. comercializó 852.000 unidades, un 7% más que el año anterior.

De igual forma, Kia se anotó un crecimiento del 1,1% en su mercado nacional, logrando 546.000 ventas. No obstante, el mayor crecimiento de la marca se obtuvo en 2025 en India, donde la firma logró 280.000 operaciones, con un auge del 14,4% en tan solo un año.

Para el siguiente año Kia prevé unas ventas de vehículos de 3,35 millones de unidades en todo el mundo, lo que supondría un aumento por encima del 6%, esperando un crecimiento del 11,4% en Europa gracias a su fuerte apuesta por gamas electrificadas (594.000 ventas), del 4,7% en Estados Unidos (915.000 unidades), del 7,85 en India (302.000 unidades) y del 3,4% en su mercado nacional Corea del Sur (567.000 unidades).

Esto se traduciría en unos ingresos que prevé que crezcan este año un 7,2%, hasta los 122,3 billones de wones surcoreanos ($85.030 millones), al tiempo que espera una mejora en su beneficio operativo del 12,4%, hasta los 10,2 billones de wones ($7.090 millones). Además, prevé que su margen operativo suba en 0,3 puntos porcentuales, hasta el 8,3%.