Hyundai y Kia ven reducidas sus ganancias por efecto de los aranceles de Estados Unidos

Los aranceles impuestos por Estados Unidos golpearon las ganancias de Hyundai y Kia en 2025, con caídas superiores al 20% en sus beneficios, pese a un aumento en las ventas globales de ambas automotrices surcoreanas.

Por Europa Press
Vehículos Hyundai y Kia en exhibición, marcas surcoreanas afectadas por la reducción de ganancias en 2025 debido a los aranceles de Estados Unidos.
Las marcas surcoreanas Hyundai y Kia, redujeron en 2025 sus ganancias debido al impacto de los aranceles impuestos por Estados Unidos, pese a un crecimiento sostenido en ventas globales y el avance de sus modelos electrificados. (Archivo LN y Europa Press /Archivo LN y Europa Press)







