Huawei lidera el mercado global de ‘wearables’ por segundo trimestre consecutivo en 2025

Huawei afianza su liderazgo en el mercado de wearables, superando a gigantes como Apple y Xiaomi

Por Europa Press

Madrid. Huawei lidera el mercado mundial de dispositivos wearables durante dos trimestres consecutivos en 2025, después de alcanzar una cuota del 20,2% en el segundo trimestre del presente año.








Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

