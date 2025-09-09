Huawei lidera el mercado global de ‘wearables’ por segundo trimestre consecutivo en 2025

Madrid. Huawei lidera el mercado mundial de dispositivos wearables durante dos trimestres consecutivos en 2025, después de alcanzar una cuota del 20,2% en el segundo trimestre del presente año.

Huawei lideró el mercado global de ‘wearables’ por segundo trimestre consecutivo en 2025. (Huawei/Huawei)

El segmento de los wearables (dispositivos ponibles como relojes y pulseras inteligentes) de Huawei registró un crecimiento interanual del 11,7% en los envíos globales, al pasar de 8,9 millones de unidades en el segundo trimestre de 2024 a 9,9 millones en el mismo periodo de 2025.

Ese incremento le permitió alcanzar una participación de mercado del 20,2% a nivel mundial.

Aunque representa una ligera disminución frente al 20,3% del año anterior, mantiene a la compañía en el primer lugar y consolida su liderazgo por segundo trimestre consecutivo en 2025, según datos de la consultora International Data Corporation (IDC).

En la clasificación global, Xiaomi ocupa la segunda posición con el 19,3% del mercado y 9,5 millones de envíos, mientras que Apple se sitúa en el tercer lugar, con una cuota del 15% y 7,4 millones de unidades.

Huawei atribuye estos resultados a la fortaleza de su estrategia en innovación, salud digital y experiencia de usuario dentro de un entorno cada vez más competitivo.

En los últimos meses lanzó las series Huawei Watch Fit 4 y Huawei Watch GT 5, junto con modelos especializados como el Huawei Watch Ultimate, orientado al deporte y la aventura al aire libre, y el Huawei Watch D2, que incorpora monitoreo en tiempo real de la presión arterial.

La compañía ampliará su catálogo el próximo 19 de septiembre, cuando presentará en París (Francia) la nueva serie Huawei Watch GT 6 y el Huawei Watch Ultimate 2.