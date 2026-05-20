Hotel de Alajuela recibe cinco estrellas del ICT por su apuesta en lujo y sostenibilidad

Hideaway Río Celeste recibió cinco estrellas del ICT y consolidó a Guatuso como destino de turismo de bienestar y naturaleza.

El Instituto Costarricense de Turismo (ICT) otorgó la categoría de cinco estrellas al hotel Hideaway Río Celeste Nature & Wellness Sanctuary, ubicado en Guatuso, Alajuela. La acreditación convierte al establecimiento en el hotel de más alta categoría de la zona y fortalece la oferta de turismo de bienestar y naturaleza en la región norte.

El reconocimiento respondió a un proceso de mejora continua enfocado en estándares de calidad, sostenibilidad y servicio. Según la administración del hotel, la distinción refleja años de trabajo orientados a consolidar una experiencia de lujo vinculada con el entorno natural y el bienestar integral.

Hideaway Río Celeste se ubica en una reserva privada de bosque tropical lluvioso, cerca del volcán Tenorio y del río Celeste. El proyecto desarrolló una propuesta basada en privacidad, sostenibilidad y experiencias vinculadas con la naturaleza costarricense.

Para alcanzar la clasificación de cinco estrellas, el hotel debió cumplir protocolos técnicos relacionados con infraestructura, calidad de servicio y sostenibilidad ambiental. El ICT evalúa aspectos asociados con competitividad turística, atención al huésped y gestión operativa.

El modelo de sostenibilidad del hotel incluye la Certificación para la Sostenibilidad Turística (CST) en nivel Élite, la condición de carbono neutral y el uso de la licencia Marca País Esencial Costa Rica. Además, el establecimiento amplió recientemente su oferta con la apertura de Prana Spa, un espacio enfocado en bienestar y conexión con el entorno volcánico.