Economía

Hotel de Alajuela recibe cinco estrellas del ICT por su apuesta en lujo y sostenibilidad

Un hotel rodeado por bosque lluvioso y ubicado cerca del río Celeste alcanzó la máxima categoría turística del ICT tras fortalecer su propuesta de bienestar, privacidad y sostenibilidad

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
Hideaway Río Celeste recibió cinco estrellas del ICT y consolidó a Guatuso como destino de turismo de bienestar y naturaleza.
Hideaway Río Celeste recibió cinco estrellas del ICT y consolidó a Guatuso como destino de turismo de bienestar y naturaleza. (Hideaway Río Celeste Nature & Wellness Sanctuary,/Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCHotelICTGuatuso
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.