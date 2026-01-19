Hot Wheels inaugura en Costa Rica una experiencia interactiva para público familiar

Hot Wheels City Experience abrió en Escazú Village con actividades interactivas, entradas por horario y opciones para todas las edades.

Hot Wheels City Experience abrió sus puertas en Costa Rica con una experiencia de entretenimiento familiar que combina creatividad, velocidad y tecnología en un recorrido inmersivo diseñado para todas las edades. El evento se desarrolla en Escazú Village desde el 9 de enero y permanecerá abierto hasta el 22 de marzo.

La propuesta reúne más de siete estaciones interactivas que permiten a niños, jóvenes y adultos explorar el universo de la marca a través de actividades participativas. El recorrido incluye exhibiciones de autos, museo temático, espacios para diseñar vehículos, simuladores, zonas de dibujo, talleres de pintura con videomapping y pistas gigantes.

La experiencia funciona con ingreso por horarios, lo que permite una visita ordenada y fluida. El horario de atención es de martes a domingo, de 9 a. m. a 7 p. m., bajo un sistema de recorridos programados.

Las entradas están disponibles en línea a través de Smarticket, con un costo general de ¢8.500. El acceso se realiza según el horario seleccionado al momento de la compra.

Uno de los principales atractivos es la zona de karting, donde personas de distintas edades pueden vivir una experiencia de conducción en pista. Esta actividad tiene un costo adicional de ¢3.500 e incluye indicaciones de seguridad antes del ingreso.

La producción local del evento está a cargo de MASCO y forma parte de una gira internacional que recorrió distintos países. La iniciativa cuenta con el patrocinio de Banco Promerica, como parte de su apoyo a actividades de entretenimiento familiar.

Hot Wheels City Experience pertenece al portafolio de Mattel, empresa global de juguetes y entretenimiento familiar, reconocida por desarrollar experiencias presenciales vinculadas a sus marcas.

El evento se dirige a familias, fanáticos del automovilismo y público general que busca opciones de recreación durante el inicio del año, con una propuesta pensada para compartir y recorrer con calma cada estación disponible.