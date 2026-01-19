Economía

Hot Wheels inaugura en Costa Rica una experiencia interactiva para público familiar

Hot Wheels City Experience abrió en Escazú Village con estaciones interactivas, karting y actividades para toda la familia. Estará disponible hasta marzo

Por Silvia Ureña Corrales
Hot Wheels City Experience abrió en Escazú Village con actividades interactivas, entradas por horario y opciones para todas las edades.
Hot Wheels City Experience abrió en Escazú Village con actividades interactivas, entradas por horario y opciones para todas las edades.







Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

