Honduras declara en alerta casi el 80% de su territorio por El Niño

La sequía agravada por El Niño llevó a Honduras a declarar en alerta casi el 80% de su territorio, mientras el fenómeno climático eleva las temperaturas y amenaza la seguridad alimentaria de Centroamérica.

Tegucigalpa. El gobierno de Honduras declaró en alerta a casi el 80% de su territorio, incluida la capital Tegucigalpa, debido a la sequía agravada por el fenómeno de El Niño, anunciaron este miércoles las autoridades.

El Niño eleva las temperaturas superficiales en el Pacífico ecuatorial central y oriental, lo que genera cambios globales en los vientos y las lluvias, así como condiciones meteorológicas erráticas.

La medida del gobierno hondureño abarca 234 municipios (de un total de 298) afectados por el bajo nivel de los embalses, la pérdida de cosechas y la muerte de animales, y apunta a liberar recursos para afrontar la crisis, según un comunicado.

Tegucigalpa, de 1,7 millones de habitantes, encabeza la lista de 75 demarcaciones declaradas en alerta roja, de máximo riesgo. Las demás localidades fueron clasificadas en distintos niveles de emergencia por tiempo indefinido.

La zona más afectada se encuentra en el Corredor Seco centroamericano, una franja árida que abarca partes de Honduras, El Salvador y Nicaragua y es vulnerable a eventos climáticos extremos.

“Esta crisis nos va a llevar hasta marzo o abril del próximo año”, dijo el presidente hondureño, Nasry Asfura, al declarar la emergencia, cuyas medidas prevén perforar nuevos pozos, construir reservorios de agua y entregar alimentos en las zonas más críticas.

Además, el gobierno intervendrá en la producción agrícola y ganadera.

“Ha muerto ganado y las vacas que todavía tenemos están flacas. Está crítica la situación, son desalentadores los pronósticos”, declaró a la AFP Francisco Euceda, ganadero de uno de los municipios en alerta roja.

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU estimó recientemente que Centroamérica “será probablemente la región más afectada en términos de aumento relativo de la inseguridad alimentaria” por el fenómeno climático.

Según un análisis de la AFP basado en datos del programa europeo Copernicus, en Centroamérica y el norte de Sudamérica, El Niño, que comenzó en junio y alcanzará su punto álgido a finales de año, ha propiciado temperaturas sin precedentes.

Desde México hasta el norte de Brasil, pasando por las costas del Pacífico y el escudo guayanés, unos 110 millones de personas vivieron el mes de julio más caluroso de toda la historia de los registros.

El Salvador, Nicaragua y Honduras batieron sus récords de temperatura mensual tanto en junio como en julio, lo que ha agravado los temores de hambruna.