Economía

Honduras declara en alerta casi el 80% de su territorio por El Niño

Honduras declaró en alerta a 234 de sus 298 municipios por una severa sequía asociada con El Niño. Tegucigalpa y otras 74 demarcaciones se encuentran bajo alerta roja, la categoría de mayor riesgo

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Por AFP
La sequía agravada por El Niño llevó a Honduras a declarar en alerta casi el 80% de su territorio, mientras el fenómeno climático eleva las temperaturas y amenaza la seguridad alimentaria de Centroamérica. (Rafael Pacheco Granados)







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