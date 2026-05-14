Economía

Honda registra pérdidas operativas por primera vez desde 1957

El segundo mayor fabricante de automóviles de Japón después de Toyota atribuyó su pérdida operativa del año pasado a enormes cargos contables en sus operaciones de vehículos eléctricos

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Por AFP
Expomóvil Trabajo para FACO con su marca Honda y LEAPMOTOTOR previo a inicio de Expomóvil, Brandvoice LN
Honda anunció este jueves 14 de mayo su primera pérdida operativa desde 1957. (Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)







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