Economía

Honda frena millonaria planta de vehículos eléctricos y golpea plan industrial de Canadá

La suspensión del megaproyecto de Honda refleja las crecientes dudas sobre el mercado de vehículos eléctricos y complica una apuesta industrial que prometía miles de empleos e inversiones

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Por Silvia Ureña Corrales
Canadá enfrenta otro revés en su apuesta por vehículos eléctricos tras la suspensión del proyecto de Honda en Ontario.
Canadá enfrenta otro revés en su apuesta por vehículos eléctricos tras la suspensión del proyecto de Honda en Ontario. (MIHO TAKAHASHI/The Yomiuri Shimbun via AFP)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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