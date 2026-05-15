Honda frena millonaria planta de vehículos eléctricos y golpea plan industrial de Canadá

Canadá enfrenta otro revés en su apuesta por vehículos eléctricos tras la suspensión del proyecto de Honda en Ontario.

Honda suspendió de forma indefinida su proyecto para construir una planta multimillonaria de vehículos eléctricos en Canadá. La decisión representa un nuevo golpe para el sector automotor canadiense, afectado por los aranceles impulsados por Estados Unidos.

La empresa japonesa informó este jueves que el cambio responde a una combinación de factores. Entre ellos mencionó las condiciones actuales del negocio, ajustes en su estrategia de recursos externos y cambios en la demanda de los consumidores.

El proyecto contemplaba ampliar las operaciones de Honda en Alliston, Ontario, una ciudad ubicada a unos 90 kilómetros al norte de Toronto. La compañía produce vehículos convencionales en esa zona desde hace varias décadas.

Cuando el plan se anunció hace dos años, autoridades canadienses calcularon una inversión cercana a unos $11.000 millones.

Canadá impulsó en los últimos años una estrategia para convertirse en una potencia mundial de producción de vehículos eléctricos. El gobierno firmó acuerdos respaldados con recursos públicos junto a fabricantes como Honda y la alemana Volkswagen.

Sin embargo, varios proyectos relacionados con movilidad eléctrica enfrentaron retrasos o suspensiones. La demanda de vehículos eléctricos mostró un crecimiento menor al esperado en distintos mercados.

Además, las ventas recibieron otro impacto tras la decisión del presidente estadounidense Donald Trump de eliminar incentivos fiscales federales para la compra de vehículos eléctricos en Estados Unidos.

Honda también anunció en marzo la cancelación del lanzamiento y desarrollo de algunos modelos eléctricos en territorio estadounidense. La firma atribuyó esa decisión a cambios en las políticas del gobierno de Trump.

Canadá defendía su posición como destino estratégico para la fabricación de baterías eléctricas. El país argumentaba que cuenta con grandes reservas de minerales críticos para la tecnología avanzada de baterías y mano de obra especializada en la industria automotriz.

El sector automotor canadiense también enfrenta dificultades por los aranceles impuestos por Estados Unidos. La integración histórica de la industria automotriz norteamericana provocó un impacto más fuerte sobre Canadá.

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