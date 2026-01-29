Holcim Costa Rica abre más de 20 vacantes en distintas áreas del sector construcción

La empresa abrió más de 20 plazas en distintas áreas de la construcción como parte de un proceso de contratación continuo durante 2026.

Holcim Costa Rica anunció la apertura de más de 20 vacantes en distintas áreas del sector construcción, en un contexto de alta demanda de talento para esta industria clave en la economía nacional. Las oportunidades se distribuyen en varias regiones del país y abarcan perfiles operativos, técnicos, profesionales y administrativos.

La empresa informó que las plazas forman parte de un proceso de contratación continuo que se mantendrá activo durante 2026, conforme avance el crecimiento y fortalecimiento de sus operaciones en Costa Rica.

Las vacantes responden al crecimiento sostenido de la compañía y a la evolución de los perfiles que hoy requiere el sector construcción, donde se combinan habilidades técnicas, conocimiento especializado y enfoque en seguridad, sostenibilidad y gestión de proyectos. Las oportunidades se concentran principalmente en Alajuela, Heredia, Cartago y Guanacaste.

Entre los puestos disponibles figuran operadores de mixer y bomba, bodegueros, técnicos de control de calidad, asesores comerciales para el canal retail, analistas de salud y seguridad, especialistas estructurales e ingenieros residentes. También se incluyen roles vinculados con descarbonización, compras y abastecimiento estratégico.

Además, la compañía mantiene pasantías abiertas en áreas como personas, impacto social y tecnología operativa, dirigidas a estudiantes universitarios que buscan adquirir experiencia práctica en el sector construcción.

De acuerdo con la empresa, estas contrataciones reflejan la transformación del sector, que demanda talento cada vez más diverso y comprometido con la innovación y la sostenibilidad. La información fue atribuida a la Dirección de Personas de la compañía.

Holcim Costa Rica cuenta con la certificación Top Employer, otorgada por el Top Employers Institute, y con una certificación de equidad de género de la Asociación Empresarial para el Desarrollo (AED), que respalda sus prácticas en gestión de talento humano.

Como parte de su propuesta como empleador, la empresa ofrece programas de formación técnica y profesional, plataformas de aprendizaje continuo, iniciativas de bienestar y acompañamiento en el desarrollo de carrera.

Las personas interesadas pueden consultar el detalle de las vacantes y postularse mediante el portal oficial de empleo de Holcim Costa Rica o a través de sus canales institucionales. La empresa recordó que en sus procesos de reclutamiento no solicita información bancaria ni datos sensibles.