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Economía

Hogares más vulnerables de Costa Rica tuvieron mayor retroceso en sus ingresos

Los ingresos de los hogares costarricenses retrocedieron en el 2026 tras tres años de aumentos, según el INEC

26/10/2026, San Jos'e, Tibas, recorrido para ver lugares donde se vea el incremento de la pobreza en el país.
Los ingresos promedio de los hogares costarricenses cayeron un 3,8% en el 2026. Las familias más pobres registraron la mayor reducción, de un 6%. Jose Cordero
Arianna Villalobos Solís

Los ingresos promedio de los hogares costarricenses disminuyeron en todos los quintiles durante el 2026. Sin embargo, la reducción fue más pronunciada entre las familias de menores recursos, que registraron la mayor caída porcentual, según los resultados de la más reciente Encuesta Nacional de Hogares (Enaho).

Según datos divulgados este martes por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), el ingreso promedio de los hogares del país cayó un 3,8%, al pasar de ¢1.209.825 en el 2025 a ¢1.163.728 en el 2026. Esto representa una disminución interanual de ¢46.097.

La tendencia se repitió en los cinco quintiles en los que se distribuyen los hogares según su nivel de ingresos. No obstante, entre las familias con menores recursos, ubicadas en el primer quintil, la reducción fue del 6%. Este grupo de hogares pasó de recibir ¢275.771 por mes a ¢259.217.