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Economía

Casi 300.000 hogares enfrentan la pobreza en Costa Rica en 2026, según el INEC

La pobreza afecta al 15,4% de los hogares costarricenses en el 2026, mientras que la pobreza extrema alcanza al 3,8%, según el INEC

25-09-2014. Hora: 09:00 a.m. La organización TECHO - Costa Rica presentó el Catastro Nacional de Asentamientos en Condición de Pobreza, documento que -afirman- permite determinar la ubicación geográfica de los asentamientos y priorizar los problemas que se deben atender, en especial en los asentamientos que han sido históricamente invisibilizados. En la foto, el precario El Jazmín, ubicado en Alajuelita, tiene alrededor de 20 años de existencia y fue levantado por familias de distintos lugares de San José en un terreno privado abandonado. En este asentamiento, de unas 200 familias, los habitantes se abastecen de agua por medio de mangueras que se colocaron en una naciente en la montaña que no alcanza para todos en el día, por lo cual en las madrugadas algunos recolectan agua en estañones. La falta de una calle de acceso en buen estado, además, impide que el camión de la basura entre, por lo cual los vecinos tienen botaderos en varios sectores alrededor del precario. Fotos: Mayela López
La Encuesta Nacional de Hogares registró un aumento de 0,2 puntos porcentuales en la pobreza. Esta será su última edición antes de integrarse con la Encuesta Continua de Empleo Mayela López
Arianna Villalobos Solís

La pobreza afecta al 15,4% de los hogares costarricenses este 2026, y la pobreza extrema, al 3,8%, según la medición por insuficiencia de ingreso o línea de pobreza de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

El porcentaje de pobreza total equivale a 298.713 hogares, un aumento de 0,2 puntos porcentuales (p. p.) con respecto al 2025, cuando el INEC calculó el indicador en 15,2%, equivalente a 286.365 hogares. La reducción, según la institución, no es estadísticamente significativa.