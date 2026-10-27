Casi 300.000 hogares enfrentan la pobreza en Costa Rica en 2026, según el INEC

La pobreza afecta al 15,4% de los hogares costarricenses este 2026, y la pobreza extrema, al 3,8%, según la medición por insuficiencia de ingreso o línea de pobreza de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

El porcentaje de pobreza total equivale a 298.713 hogares , un aumento de 0,2 puntos porcentuales (p. p.) con respecto al 2025, cuando el INEC calculó el indicador en 15,2%, equivalente a 286.365 hogares . La reducción, según la institución, no es estadísticamente significativa.

Según los datos del INEC, en el 2026 se contabilizan 73.830 hogares en pobreza extrema , lo que equivale a 2.494 más que en el 2025.

La entidad pública estima la condición de pobreza en Costa Rica por nivel de ingresos, utilizando la metodología Línea de pobreza, la cual define el indicador que representa el monto mínimo requerido para que una persona pueda satisfacer las necesidades alimentarias y no alimentarias.

Para este año, la entidad estimó que una familia catalogada como pobre registró un ingreso promedio de ¢226.206 y en pobreza extrema de ¢113.655.

Este año se publicarán los últimos resultados de esta encuesta, antes de su integración con la Encuesta Continua de Empleo (ECE), prevista para el próximo año. A partir de entonces, ambas se unificarán en una sola encuesta.

Resultado por zona

En cuanto a la incidencia de la pobreza por zona de residencia, se observa que, en la zona urbana, el porcentaje de hogares pobres es de 13,5%; mientras que en la zona rural se estima en 20,7%, una diferencia de 7,2 puntos porcentuales.

En cuanto a la pobreza extrema, en la zona urbana, la incidencia se mantiene en 3,1%, mientras en la rural corresponde a 5,8%.

Según la encuesta, el porcentaje de hogares en pobreza en la zona urbana es el más bajo desde 2010 que inicia la serie Enaho, en tanto en la rural es el segundo menor.