Ingreso de los hogares cayó con fuerza en 2026: todas las familias registraron descenso

El ingreso de los hogares en Costa Rica registró una caída significativa durante el 2026, según la más reciente Encuesta Nacional de Hogares (Enaho), divulgada este martes por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

Los datos muestran que el ingreso promedio de los hogares del país disminuyó un 3,8% en el último año , una variación que el INEC calificó como estadísticamente significativa.

Eddy Madrigal, director del estudio, señaló que la caída podría estar relacionada con las condiciones del mercado, la disminución de los ingresos laborales y un posible efecto del tipo de cambio .

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

