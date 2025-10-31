Economía

H&M abrirá su tercera tienda en Costa Rica el 15 de noviembre

Nuevo local de la tienda sueca estará en Alajuela.

Por Gustavo Ortega Campos
(Foto de ARCHIVO) Tiendas H&M, consumo EUROPA PRESS 11/4/2014
La nueva tienda por departamentos de H&M estará ubicada en City Mall Alajuela. (EUROPA PRESS/EUROPA PRESS)







