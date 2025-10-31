H&M abrirá su tercera tienda en Costa Rica el 15 de noviembre

La nueva tienda por departamentos de H&M estará ubicada en City Mall Alajuela.

H&M abrirá su nueva tienda en Alajuela el próximo 15 de noviembre, será el tercer local en Costa Rica

El nuevo local estará en City Mall Alajuela y contará con una superficie de 2.400 metros cuadrados, informó la marca por medio de un comunicado de prensa.

La tienda contará con un área designada para H&M Home, que ofrece productos para el hogar, como sala, comedor, recámaras, baños y cocina.

Para el día de la inauguración al público, la empresa dará premios a las 103 primeras personas en la fila, quienes recibirán una Gift Card de H&M.

La primera persona obtendrá una tarjeta por ¢175.000, la segunda de ¢140.000 y la tercera de ¢100.000. Los restantes 100 clientes tendrán una tarjeta de regalo de ¢35.000 cada uno.

Ahora, para participar se deben cumplir con una serie de requisitos.

H&M informó que la fila se iniciará el viernes 14 de noviembre, a las 10:00 a.m., en el sótano 1, contiguo a la entrada de Veinsa.

“Para recibir la tarjeta no se requiere compra, ni pago de ningún tipo. Los participantes deben tener 18 años o más y estar presentes al momento de la premiación”, precisó la compañía en un comunicado.

Adicionalmente, quienes acudan los días 15 y 16 de noviembre a la tienda en Alajuela y realicen una compra de ¢50.000, obtendrán una tarjeta de regalo de ¢10.000 en la próxima compra. El uso de dicho beneficio es entre el 17 de noviembre y el 17 de diciembre de este año.

H&M ingresó al mercado costarricense en agosto del 2022 con la inauguración de su primera tienda en dicho centro comercial de Escazú. En esa ocasión, más de 1.000 personas hicieron fila para ser las primeras en ingresar y aprovechar promociones y tarjetas de regalo.

Posteriormente, abrió el segundo local en Multiplaza del Este.