Economía

Hitachi se dispara más de un 10% tras un acuerdo estratégico con OpenAI

OpenAI e Hitachi unen fuerzas para construir la próxima generación de infraestructura de inteligencia artificial. Fujitsu y Nvidia también anunciaron alianza tecnológica.

EscucharEscuchar
Por Europa Press
El consejero delegado de Hitachi, Toshiaki Tokunaga, se reunió en Tokio con Sam Altman, CEO de OpenAI, para firmar un acuerdo estratégico de infraestructura de inteligencia artificial, lo que impulsó las acciones de la compañía japonesa en la Bolsa de Tokio.
El consejero delegado de Hitachi, Toshiaki Tokunaga, se reunió en Tokio con Sam Altman, CEO de OpenAI, para firmar un acuerdo estratégico de infraestructura de inteligencia artificial, lo que impulsó las acciones de la compañía japonesa en la Bolsa de Tokio. (HITACHI/Europa Press/Hitachi)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
HitachiOpenAIFujitsuNvidiaToshiaki TokunagaSam Altman
Europa Press

Europa Press

Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.