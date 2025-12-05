Hilton abre su primer hotel ‘All Suites’ en Costa Rica: conozca ubicación, servicios y tarifas

Homewood Suites by Hilton Cariari es el primer hotel tipo ‘All Suites’ para largas estadías de la marca Hilton en Centro y Sudamérica, con inversión de $30 millones. Vea la oferta de habitaciones y los precios por noche

Desatur Cariari S. A., operadora autorizada de la marca Hilton en Costa Rica, anunció la apertura del hotel Homewood Suites by Hilton Cariari en Belén, Heredia. Se trata del primero de la línea All Suites en Centroamérica y Sudamérica.

Christian Doñas Araya, director comercial del hotel, detalló a La Nación que la inauguración oficial se realizará este viernes 5 de diciembre y que el proyecto requirió una inversión superior a los $30 millones, equivalente a unos ¢14.764 millones.

El hotel dispondrá de nueve pisos y 169 suites. Según explicó el vocero, este concepto ofrece habitaciones con servicios ampliados, entre ellos cocinas equipadas con tecnología de alta calidad, utensilios y electrodomésticos.

La propuesta aclaró, está pensada para estadías prolongadas, de una semana o más. En ese contexto, indicó que la ubicación en Belén responde a su cercanía con el Centro de Convenciones, pues muchas personas viajan al país para asistir a actividades en esa zona y se buscó ofrecer un concepto ajustado a esa demanda.

Doñas señaló, además, que la elección de Costa Rica para inaugurar el primer hotel de este tipo responde a la necesidad de complementar la oferta de marcas que Hilton mantiene en el país.

“Costa Rica ha sido, para la marca Hilton, una apuesta muy positiva. El país tiene hoteles de ultralujo, como el Waldorf Astoria; tenemos hoteles tipo Focused Service, como Hampton (en Alajuela) y el Hilton Garden Inn (Liberia). También tenemos de servicio completo o Full Service, como Hilton y DoubleTree, pero no teníamos hoteles para largas estadías", explicó Doñas.

“La necesidad de traerlo era algo que teníamos pendiente”, agregó.

Desatur Cariari S. A. también es administradora del hotel DoubleTree by Hilton Cariari.

“Para nosotros es un orgullo tener un edificio como este que acabamos de construir aquí en Costa Rica de la marca Hilton, el primero de esa marca, con todas sus habitaciones suites, en Centro y Sudamérica”. — Christian Doñas Araya, director comercial del hotel Homewood Suites by Hilton Cariari.

Homewood Suites by Hilton Cariari es el primer hotel tipo ‘All Suites’ para largas estadías de la marca Hilton en Centro y Sudamérica. Cuenta con cocinas equipadas. (Cortesía Desatur Cariari S. A./Cortesía Desatur Cariari S. A.)

Categorías de habitaciones y amenidades

Christian Doñas detalló que el hotel Homewood Suites by Hilton Cariari ofrecerá dos tipos de habitaciones: una categoría studio y otra studio suite.

Ambas incluyen cocina y espacios completamente equipados; sin embargo, la studio suite dispone de dos aposentos, mientras que la studio cuenta con uno.

En cuanto a tarifas, la habitación tipo studio tiene precios por noche entre $180 y $192, mientras que la studio suite parte desde los $200.

Estas habitaciones, además de contar con cocinas equipadas, incluyen una pantalla de 50 pulgadas y servicio de lavandería gratuito. El hotel también ofrece amenidades como piscina temperada, parrillas para asar, gimnasio y un área de juegos.

Así luce una habitación en el hotel Homewood Suites by Hilton Cariari. (Cortesía Desatur Cariari S. A./Cortesía Desatur Cariari S. A.)

Dueñas añadió que el diseño busca transmitir una sensación de calidez inspirada en la cultura cafetalera costarricense, por lo que los acabados incorporan elementos alusivos al café y esculturas típicas.

En materia de alimentación, aclaró que no se trata de un servicio “todo incluido”. No obstante, la tarifa incluye desayuno estilo buffet y el hotel ofrece un servicio de cena, así como la próxima apertura de un restaurante japonés, disponible tanto para huéspedes como para el público en general.

El director comercial agregó que el hotel ofrece una actividad social todos los miércoles, dispone de cuatro habitaciones adaptadas para personas con discapacidad visual o auditiva y es pet friendly en todas sus áreas.