Hilton abre su primer hotel ‘All Suites’ en Costa Rica: conozca ubicación, servicios y tarifas

Homewood Suites by Hilton Cariari, el primer hotel ‘All Suites’ abre en Costa Rica con una inversión de $30 millones.

Por Arianna Villalobos Solís
En la imagen, la fachada del nuevo hotel
Homewood Suites by Hilton Cariari es el primer hotel tipo ‘All Suites’ para largas estadías de la marca Hilton en Centro y Sudamérica, con inversión de $30 millones. Vea la oferta de habitaciones y los precios por noche (Cortesía Desatur Cariari S. A./Cortesía Desatur Cariari S. A.)







