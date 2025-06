Hilton suma 1.000 hoteles de lujo y ‘lifestyle’, otros 500 están en desarrollo

Madrid. Hilton ha alcanzado los 1.000 hoteles de sus carteras de lujo y lifestyle tras las recientes inauguraciones en París, Ciudad del Cabo, Dallas, Osaka, Costa Rica y Jordania, además de contar, actualmente, con casi 500 establecimientos en desarrollo.

En esta línea, la cadena estadounidense espera añadir tres nuevos activos de lujo y lifestyle por semana en 2025, según un comunicado reciente.

Así, este año prevé añadir más de 150 hoteles de sus dos portfolios en todo el mundo. Las próximas aperturas incluyen Waldorf Astoria Nueva York, Waldorf Astoria Rabat Salé, Conrad Athens The Ilisian y Conrad Hamburg, el primer LXR Hotels & Resorts en India y el debut de Curio Collection by Hilton en Tailandia, preparando el camino para el hito del hotel número 200 de la marca a finales de este año.

Entre las aperturas más recientes figuran Waldorf Astoria Costa Rica Punta Cacique; Waldorf Astoria Osaka; Sax Paris, LXR Hotels & Resorts; Signia by Hilton Amman; Canopy by Hilton Cape Town Longkloof; Tempo by Hilton Raleigh; y The Radical Asheville, Tapestry Collection by Hilton.

Para el presidente y CEO, Chris Nassetta, “nuestras carteras de lujo y lifestyle son parte esencial de esta estrategia y marcamos un hito importante en nuestro esfuerzo por contar con las mejores marcas hoteleras en estas categorías a nivel mundial”.

En el primer trimestre de 2025, la cadena registró un beneficio neto de $300 millones, un 13% más que el mismo periodo del año anterior, con una facturación de $2.695 millones, lo que supone un aumento del 4,7% internaual.