Helados Borden regresan a Costa Rica: vea los sabores, precios y puntos de venta

La marca Borden anunció el regreso de sus helados al mercado costarricense. Conozca los cuatro nuevos sabores y los puntos de venta.

Borden anunció el regreso de sus helados al mercado de Costa Rica. El relanzamiento ocurre casi cuatro meses después de que la empresa reingresara al país y 26 años tras el cierre de su planta en Zapote, ocurrido en octubre de 1999.

Borden recurrió a sus redes sociales para anunciar el regreso de sus helados a los abarrotes de algunos puntos de venta del país. Con el mensaje “¡Ok, ya! ¡Llegaron los helados!”, la compañía confirmó que, además de su línea de leches y quesos, sumó cuatro sabores de helado a su catálogo.

Según la compañía, esta línea corresponde a una presentación distinta a la que se comercializaba en los años 90, a la que denomina “versión 2.0”, aunque garantizó que mantiene los estándares de calidad.

¿Y cuáles son los sabores? De acuerdo con Borden, se trata de “Triple choco brownie con almendras”, “Cookies & Cream”, “Explosión de fresa” y “Vainilla Caramel Crunch”.

Estos helados se comercializan, actualmente, en las cadenas AMPM, Fresh Market y AutoMercado.

En el caso de AutoMercado, La Nación verificó los precios disponibles al 27 de noviembre en su tienda en línea. Todas las presentaciones de 320 gramos se ofrecían a ¢3.455.

Ignacio Segares, director de la marca en Costa Rica, declaró a El Financiero que se trata de “un helado premium, con muchas inclusiones”. Añadió que tres de las variedades incorporan “una sorpresa”, consistente en un medallón de chocolate ubicado bajo la tapa.

También adelantó que pronto “habrá más noticias” sobre nuevos sabores.

En una entrevista concedida a este mismo medio a finales de agosto, Segares explicó que la introducción de helados no es un proceso sencillo, ya que tras la salida de Borden en 1999, la licencia de marcas de algunos se venció y no podían hacer uso de todas.

No obstante, reafirmó que la empresa trabajaría para lanzar esa categoría.