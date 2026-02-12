Hallan irregularidades en precios de restaurantes en 12 mercados gastronómicos de la Gran Área Metropolitana

MEIC inspeccionó 87 restaurantes en la GAM y halló que 59% incumplió reglas sobre información clara de precios al consumidor.

Un total de 51 de 87 restaurantes fiscalizados en mercados gastronómicos de la Gran Área Metropolitana incumplieron con la obligación de informar de forma clara y completa los precios al consumidor. Así lo informó el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) tras una verificación realizada entre el 2 y el 23 de octubre de 2025.

La inspección abarcó 12 mercados gastronómicos ubicados en Alajuela, Heredia, San José y Cartago. El objetivo fue comprobar que los comercios mostraran el precio final de los productos, con todos los impuestos, cargas o comisiones incluidos, tanto en el menú como en la factura o comprobante de compra.

De acuerdo con los datos oficiales, solo 36 comercios cumplieron con la normativa, lo que representa el 41% del total evaluado. El restante 59% presentó uno o más incumplimientos relacionados con la información al consumidor.

Entre las principales irregularidades detectadas, 19 establecimientos no mostraban el precio de las bebidas ofrecidas en el punto de venta.

Además, 12 no informaban el precio de algunos alimentos o productos, mientras que 11 no incluían en el menú el precio final con impuestos, al utilizar expresiones como “precio + impuestos” o cargos por servicio no incluidos.

La institución también identificó que nueve comercios no entregaban factura ni comprobante de compra, lo que impide al consumidor verificar los productos adquiridos y el monto cobrado. Incluso se detectó un local que no informaba ningún precio en su menú.

Tras los hallazgos, el MEIC otorgó un plazo de 10 días hábiles para corregir las faltas. De los 51 comercios prevenidos, 29 atendieron lo solicitado, 20 no respondieron, uno respondió sin cumplir completamente y otro caso fue archivado por cierre definitivo. En consecuencia, 21 puntos de venta fueron denunciados ante la Comisión Nacional del Consumidor.

El Ministerio recordó que las personas consumidoras pueden realizar consultas en la línea gratuita 800-CONSUMO, de lunes a viernes de 8 a. m. a 4 p. m., y presentar denuncias de forma virtual en el sitio web institucional.