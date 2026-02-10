Venta de carros usados: MEIC halla fallas en publicidad y financiamiento en comercios digitales

El MEIC advirtió que la falta de información en anuncios de financiamiento es el principal incumplimiento detectado en comercios que venden vehículos usados por medios digitales. Fotografía con fines ilustrativos.

La mayoría de comercios que venden vehículos usados fiscalizados por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), incumplen la normativa de protección al consumidor en el uso de publicidad digital, reveló la entidad este martes.

El principal incumplimiento es el ofrecimiento de vehículos mediante sistemas de financiamiento, sin brindar la información requerida por la normativa vigente.

Según el MEIC, lo anterior no se ajusta al artículo 39 del Reglamento a la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor (Ley N.° 7472, Decreto Ejecutivo N.° 37899-MEIC).

Dicha normativa establece que “en la publicidad de dichos bienes, deberá indicarse al menos el precio de contado, el plazo expresado en meses, tasa de interés nominal, tasa de interés total anual y el monto total a pagar al cabo del plazo”.

MEIC halla fallas de publicidad en comercio digital de carros usados

En el análisis, la entidad inspeccionó 16 comercios que ofrecen vehículos usados por medio de plataformas digitales entre el 2 y el 17 de diciembre de 2025.

Los negocios fiscalizados fueron Tico Cars, Grupo Motores Británicos, Auto Xperience, Auto Acción, KAutos, Automotores Carsot, Autos Usa2 Grecia, Autos Usados Inhcape, Victory Motors, Luxury Car, Autos Premium, Price Auto Sales, Carro Grecia, Autos Cristian, Artesanos Car Club y Multiautos

La mayoría de los negocios (11) emplearon sitios web propios y cinco comercios utilizaron Facebook. En total se registraron 26 incumplimientos.

El objetivo de la fiscalización es verificar el cumplimiento de la normativa de protección al consumidor y garantizar que los consumidores reciban información clara, veraz y suficiente antes de tomar una decisión de compra.

¿Qué se analizó?

El MEIC informó, por medio de un comunicado de prensa, que en la fiscalización se analizó el uso de la frase “seminuevo” o similares para referirse a vehículos usados, información sobre la garantía, información sobre los sistemas de financiamiento o al crédito e información sobre los precios de oferta (precio anterior y actual o el beneficio).

Además de información sobre las restricciones y si estas aplican; claridad, veracidad y legibilidad de la información y publicidad comparativa.

Cynthia Zapata Calvo, directora de la Dirección de Apoyo al Consumidor del MEIC, indicó que los consumidores pueden hacer sus denuncias por medio del sitio web de la entidad.

Tras los resultados, el Ministerio emitió 12 prevenciones a los comercios que presentaron incumplimientos, con el fin de que realizaran las correcciones correspondientes.

De estas, seis fueron atendidas dentro del plazo establecido, mientras que de las otras seis la entidad no recibió respuesta, por lo que se presentarán las denuncias ante la Comisión Nacional el Consumidor (CNC).

El MEIC indicó que estos comercios se exponen a multas que oscilan entre ¢4.622.000 y ¢18.488.000, según lo establece la Ley N.° 7472.