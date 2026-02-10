Economía

Venta de carros usados: MEIC halla fallas en publicidad y financiamiento en comercios digitales

Una fiscalización del MEIC reveló incumplimientos en la publicidad digital, especialmente en anuncios que promueven financiamiento sin información clara para el consumidor.

Por Gustavo Ortega Campos
El MEIC advirtió que la falta de información en anuncios de financiamiento es el principal incumplimiento detectado en comercios que venden vehículos usados por medios digitales. Fotografía con fines ilustrativos. (John Durán/La Nación)







