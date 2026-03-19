Economía

Hacienda revela la tecnología que le permitió descubrir fraude multimillonario con facturas falsas

Hacienda implementó una herramienta de inteligencia artificial para cazar redes de facturas falsas; ya recuperó miles de millones

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Por Arianna Villalobos Solís
En la imagen, el logo de microsoft y la fachada de Hacienda
El Ministerio de Hacienda identificó redes de evasión fiscal vinculadas a la compra de comprobantes electrónicos falsos mediante el uso de inteligencia artificial, lo que le permitió recuperar ¢8.000 millones en 2025. (Shutterstock y Rafael Pacheco Granados/Shutterstock y Rafael Pacheco Granados)







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Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada en Derecho y en Ciencias de la Comunicación Colectiva, con énfasis en Periodismo, por la Universidad de Costa Rica. También formó parte de la sección de Política y del proyecto Doble Check.

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