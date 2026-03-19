Economía

Hacienda descubre millonario fraude fiscal con venta de facturas falsas: redes usan a personas de la calle y adultos mayores como testaferros

Tributación identificó redes que usan personas en condición de vulnerabilidad para emitir facturas falsas y reducir el pago de impuestos

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Por Arianna Villalobos Solís
En la imagen alguien con un datáfono y factura
Tributación identificó redes de fraude que utilizaba personas en condición de calle y adultos mayores como testaferros para emitir facturas falsas y reducir el pago de impuestos. (Shutterstock)







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Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada en Derecho y en Ciencias de la Comunicación Colectiva, con énfasis en Periodismo, por la Universidad de Costa Rica. También formó parte de la sección de Política y del proyecto Doble Check.

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