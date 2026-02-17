Hacienda nombra a nuevo director de la Policía de Control Fiscal

El Ministerio de Hacienda designó al nuevo director de la Policía de Control Fiscal, quien asumió el cargo en febrero del 2026.

El Ministerio de Hacienda designó a Manuel Salas Corrales como nuevo director de la Policía de Control Fiscal (PCF), puesto que asumió en febrero del 2026, tras permanecer vacante desde mayo del 2024.

La anterior jerarca de esa dependencia fue Jacqueline Soto, quien dejó el cargo el 27 de abril del 2024, luego de desempeñarlo desde el 2021.

Según informó Hacienda mediante un comunicado de prensa, Salas acumula 25 años de servicio en el Ministerio de Seguridad Pública, donde ocupó puestos como director regional, jefe de delegaciones y coordinador de unidades especiales.

A lo largo de su trayectoria lideró cuerpos policiales en Talamanca, Limón Central, Coronado, Siquirres, Puntarenas, San Carlos y Alajuela; además, fue subdirector de Unidades Policiales Regionales entre 2018 y 2023 y, más recientemente, director regional en la Huetar Atlántica.

El jerarca cuenta con una maestría en Operaciones y un Diplomado de Estado Mayor del Colegio de Comando y Estado Mayor General, así como con licenciatura en Derecho y bachillerato en Administración de Empresas.

Salas ha participado en entrenamientos con cuerpos policiales internacionales, incluyendo la Policía Nacional de México, la Policía Nacional de Colombia y la Guardia Nacional de Nuevo México, Estados Unidos.

La PCF es el órgano encargado de prevenir, detectar y combatir delitos económicos, tributarios y de contrabando en el territorio nacional.