Economía

Hacienda nombra a nuevo director de la Policía de Control Fiscal

Ministerio de Hacienda designó al nuevo director de la Policía de Control Fiscal, quien asumió el cargo en febrero del 2026.

Por Arianna Villalobos Solís
En la imagen, la fachada de Hacienda y Manuel Salas Corrales, nuevo director de la Policía de Control Fiscal
El Ministerio de Hacienda designó al nuevo director de la Policía de Control Fiscal, quien asumió el cargo en febrero del 2026. (Rafael Pacheco Granados y Cortesía /Rafael Pacheco Granados y Cortesía)







Ministerio de HaciendaPolicía de Control FiscalManuel Salas Corrales
