Hacienda impone nuevos requisitos de facturación a comercios que venden licores y medicamentos

Mario Ramos, director general de Tributación, aclaró a ‘La Nación’ que medidas buscan combatir el contrabando de licores y medicamentos

Por Arianna Villalobos Solís

Los comercios dedicados a la venta de medicamentos y licores deberán cumplir, a partir de este 1.° de setiembre, con nuevos requisitos al emitir comprobantes electrónicos, debido a la entrada en vigor de la versión 4.4 de este sistema.








