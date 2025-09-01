Hacienda impone nuevos requisitos de facturación a comercios que venden licores y medicamentos

Los comercios dedicados a la venta de medicamentos y licores deberán cumplir, a partir de este 1.° de setiembre, con nuevos requisitos al emitir comprobantes electrónicos, debido a la entrada en vigor de la versión 4.4 de este sistema.
