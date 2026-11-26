El Ministerio de Hacienda recriminó a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) por incumplir la presentación de los estados financieros y le dio un ultimátum de cinco días para acatar

La Dirección General de Contabilidad Nacional notificó, el pasado 4 de noviembre, a la CCSS la omisión en la presentación de los estados financieros correspondientes al tercer trimestre de 2026.

En el oficio MH-DGCN-DIR-OF-1032-2026, firmado por el director de Contabilidad Nacional, Errol Solís, se dirigió a la presidenta ejecutiva de la CCSS, Mónica Taylor.

“ Al no presentar la información financiera ante esta Dirección de la manera requerida, el grado de avance de su representada es de 0% respecto a la adopción de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público ”, se indica en el oficio en poder de La Nación.

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El documento indica que la institución omitió los requerimientos para el cierre contable de setiembre de este año. Esta omisión impidió a Hacienda concluir la consolidación de los estados financieros del Sector Público con el 100% de las instituciones.

Contabilidad Nacional otorgó un plazo de cinco días hábiles a la jerarca de la Caja para informar sobre las medidas correctivas, presentar los estados financieros de manera correcta e indicar un plan de acción.

El oficio fundamenta el requerimiento en la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos (Ley 8131), la Directriz N° DCN-0012-2021 y la Ley General de Control Interno (Ley 8292).

La dependencia de Hacienda informó de esta situación a la Contraloría General de la República para que aplique las potestades legales.

El documento también fue copiado a funcionarios de las áreas Financiera, Contable y de Auditoría Interna de la CCSS.

La Nación solicitó la posición de la CCSS sobre el requerimiento de Hacienda y si cumplirán con lo ordenado, pero al cierre de este artículo no hubo respuesta.

A finales de octubre anterior, la CCSS presentó la última actualización de sus estados financieros con corte a julio del 2025. La institución no ha actualizado el cierre del año pasado, ni ningún mes del 2026. (Alonso Tenorio/La Nación)

Sin información contable

La Caja acumula meses de no contar con estados financieros actualizados del Seguro de Salud, el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y del Régimen No Contributivo de Pensiones (RNC), tras la implementación de la plataforma ERP-SAP.

A finales de octubre, la institución publicó información contable con corte a julio del 2025. Sin embargo, no hay ninguna nueva actualización de datos del cierre del año pasado y ningún mes del 2026.

El sistema de Planificación de Recursos Empresariales (ERP-SAP) entró en funcionamiento el 2 de junio del 2025. Su propósito era concentrar en la Administración Central de la CCSS todos los procesos de facturación y pagos a proveedores e incapacidades, los cuales se realizaban de manera descentralizada.

Desde su puesta en marcha, sin embargo, el sistema ha presentado diversas inconsistencias. Entre ellas figuran fallas en la descarga de recetas y su registro en los perfiles de pacientes, así como dificultades para determinar las existencias de medicamentos, lo que ha elevado el riesgo de desabastecimiento de medicinas y productos básicos, como papel higiénico y toallas.

También se han registrado atrasos en los pagos a proveedores de medicamentos y suministros médicos por dificultades para tramitar la “presa” de facturas pendientes. A esto se suma la pérdida de trazabilidad de fármacos como fentanilo y morfina, además de problemas en los registros financieros.

La Contraloría General de la República afirmó, semanas atrás a este diario, que la falta de información financiera oportuna genera riesgos, aumenta la incertidumbre y limita la toma de decisiones informadas. También advirtió de que dificulta las auditorías, las asesorías en Hacienda Pública y el análisis de la ejecución presupuestaria.