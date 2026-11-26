El Ministerio de Hacienda recriminó a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) por incumplir la presentación de los estados financieros y le dio un ultimátum de cinco días para acatar
La Dirección General de Contabilidad Nacional notificó, el pasado 4 de noviembre, a la CCSS la omisión en la presentación de los estados financieros correspondientes al tercer trimestre de 2026.
En el oficio MH-DGCN-DIR-OF-1032-2026, firmado por el director de Contabilidad Nacional, Errol Solís, se dirigió a la presidenta ejecutiva de la CCSS, Mónica Taylor.
“Al no presentar la información financiera ante esta Dirección de la manera requerida, el grado de avance de su representada es de 0% respecto a la adopción de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público”, se indica en el oficio en poder de La Nación.
El documento indica que la institución omitió los requerimientos para el cierre contable de setiembre de este año. Esta omisión impidió a Hacienda concluir la consolidación de los estados financieros del Sector Público con el 100% de las instituciones.
Contabilidad Nacional otorgó un plazo de cinco días hábiles a la jerarca de la Caja para informar sobre las medidas correctivas, presentar los estados financieros de manera correcta e indicar un plan de acción.
El oficio fundamenta el requerimiento en la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos (Ley 8131), la Directriz N° DCN-0012-2021 y la Ley General de Control Interno (Ley 8292).
La dependencia de Hacienda informó de esta situación a la Contraloría General de la República para que aplique las potestades legales.
El documento también fue copiado a funcionarios de las áreas Financiera, Contable y de Auditoría Interna de la CCSS.
La Nación solicitó la posición de la CCSS sobre el requerimiento de Hacienda y si cumplirán con lo ordenado, pero al cierre de este artículo no hubo respuesta.
Sin información contable
La Caja acumula meses de no contar con estados financieros actualizados del Seguro de Salud, el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y del Régimen No Contributivo de Pensiones (RNC), tras la implementación de la plataforma ERP-SAP.
A finales de octubre, la institución publicó información contable con corte a julio del 2025. Sin embargo, no hay ninguna nueva actualización de datos del cierre del año pasado y ningún mes del 2026.
El sistema de Planificación de Recursos Empresariales (ERP-SAP) entró en funcionamiento el 2 de junio del 2025. Su propósito era concentrar en la Administración Central de la CCSS todos los procesos de facturación y pagos a proveedores e incapacidades, los cuales se realizaban de manera descentralizada.
Desde su puesta en marcha, sin embargo, el sistema ha presentado diversas inconsistencias. Entre ellas figuran fallas en la descarga de recetas y su registro en los perfiles de pacientes, así como dificultades para determinar las existencias de medicamentos, lo que ha elevado el riesgo de desabastecimiento de medicinas y productos básicos, como papel higiénico y toallas.
También se han registrado atrasos en los pagos a proveedores de medicamentos y suministros médicos por dificultades para tramitar la “presa” de facturas pendientes. A esto se suma la pérdida de trazabilidad de fármacos como fentanilo y morfina, además de problemas en los registros financieros.
La Contraloría General de la República afirmó, semanas atrás a este diario, que la falta de información financiera oportuna genera riesgos, aumenta la incertidumbre y limita la toma de decisiones informadas. También advirtió de que dificulta las auditorías, las asesorías en Hacienda Pública y el análisis de la ejecución presupuestaria.
“El rezago crítico en la disponibilidad de la información financiera de la CCSS compromete gravemente la transparencia, la rendición de cuentas y la fiscalización del sector público”, advirtió la Contraloría.