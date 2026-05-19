Economía

Guanacaste: ¿cuáles son los mejores y peores cantones para vivir?

El ICC 2024 revela una provincia marcada por la calidad de vida, pero frenada por rezagos empresariales y de infraestructura

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Por Jailine González Gómez
Gentrificación Playa Grande, Parque Nacional Marino las Baulas
Liberia lidera la competitividad provincial gracias a su fuerza laboral. La Cruz aparece como el cantón más rezagado de Guanacaste. (Alonso Tenorio)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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