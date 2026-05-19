Guanacaste: ¿cuáles son los mejores y peores cantones para vivir?

Liberia lidera la competitividad provincial gracias a su fuerza laboral. La Cruz aparece como el cantón más rezagado de Guanacaste.

Guanacaste aparece en el Índice de Competitividad Cantonal (ICC) 2024 (publicado este mayo de 2026) como una provincia partida entre el bienestar social y las limitaciones estructurales. Aunque varios de sus cantones destacan por calidad de vida, longevidad y cobertura de servicios básicos, la mayoría enfrenta profundas debilidades empresariales, tecnológicas y de infraestructura.

El estudio, elaborado por la Escuela de Economía de la Universidad de Costa Rica (UCR), evaluó 82 cantones del país mediante 37 variables agrupadas en siete pilares: económico, gobierno, infraestructura, empresarial, laboral, innovación y calidad de vida.

Los resultados muestran que Liberia continúa como el principal motor competitivo de la provincia, mientras territorios fronterizos y rurales como La Cruz siguen atrapados en rezagos históricos de conectividad, educación tecnológica y dinamismo económico.

Los 11 cantones de Guanacaste, del más competitivo al más rezagado

1. Liberia — ICC: 51,17 | Puesto nacional: 20/82

Liberia se mantiene como el cantón más competitivo de Guanacaste gracias a la fortaleza de su mercado laboral. La cobertura de inglés en primaria y la especialización de sus trabajadores impulsan el desempeño del cantón. Sin embargo, el estudio señala que ese talento humano no logra traducirse en un ecosistema empresarial sólido ni en empresas con alto potencial exportador.

2. Carrillo — ICC: 50,08 | Puesto nacional: 25/82

Carrillo sobresale por su desempeño económico e infraestructura vial. El alto consumo eléctrico y las vías pavimentadas fortalecen su actividad productiva. Aun así, comparte una de las principales debilidades provinciales: un entorno empresarial con bajo dinamismo y limitado potencial exportador.

3. Nandayure — ICC: 49,68 | Puesto nacional: 28/82

Nandayure tiene la mejor calidad de vida de toda la provincia. La esperanza de vida, la cobertura de Ebáis y la eficiencia de su gobierno municipal elevan sus indicadores sociales. El problema aparece en la infraestructura: el cantón registra fuertes rezagos en telecomunicaciones y condiciones viales.

4. Santa Cruz — ICC: 47,37 | Puesto nacional: 42/82

Santa Cruz destaca por las capacidades laborales de su población, impulsadas por una cobertura casi total de inglés en primaria. No obstante, enfrenta debilidades importantes en innovación y actividad empresarial, con exportaciones tecnológicas prácticamente inexistentes.

5. Bagaces — ICC: 47,33 | Puesto nacional: 43/82

Bagaces presenta uno de los contrastes más marcados de la provincia. Mantiene altos niveles de calidad de vida y buenos indicadores de formación en Ciencias y Tecnología. Sin embargo, el cantón carece de fuerza económica y empresarial para sostener un crecimiento más competitivo.

6. Abangares — ICC: 47,17 | Puesto nacional: 44/82

Abangares sobresale por su dinamismo económico vinculado al consumo industrial. El problema aparece en el ámbito laboral: la especialización profesional y la matrícula terciaria siguen siendo bajas, lo que limita las oportunidades de desarrollo humano.

7. Cañas — ICC: 47,01 | Puesto nacional: 45/82

Cañas mantiene una posición estable dentro de la provincia. Su infraestructura, cobertura celular y calidad de vida sostienen el desempeño competitivo. Sin embargo, el cantón no logra despegar en innovación ni en desarrollo empresarial.

8. Hojancha — ICC: 46,72 | Puesto nacional: 46/82

Hojancha destaca por la formación técnica y científica de su población. El cantón obtuvo una puntuación perfecta en matrícula terciaria enfocada en Ciencias y Tecnología. A pesar de ello, la falta de un sector empresarial consolidado pone en riesgo la retención de ese talento humano.

9. Tilarán — ICC: 46,71 | Puesto nacional: 47/82

Tilarán se consolida como uno de los cantones con mejor calidad de vida de Guanacaste. La esperanza de vida y el bienestar social impulsan sus indicadores. El principal obstáculo continúa siendo la falta de oportunidades económicas y empresariales.

10. Nicoya — ICC: 45,63 | Puesto nacional: 52/82

Nicoya combina bienestar social y rezagos estructurales. El cantón mantiene buena calidad de vida y esfuerzos ambientales importantes, pero enfrenta una infraestructura deteriorada, especialmente en vías pavimentadas y cobertura celular.

11. La Cruz — ICC: 38,96 | Puesto nacional: 70/82

La Cruz aparece como el cantón más rezagado de Guanacaste. Aunque conserva indicadores relativamente positivos de calidad de vida, enfrenta una crisis profunda en innovación y conectividad. El acceso a internet en escuelas y colegios es muy limitado y la matrícula en áreas científicas se mantiene entre las más bajas del país.