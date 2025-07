Grupo Bimbo anuncia que eliminará colorantes artificiales de sus productos

Grupo Bimbo anunció, este miércoles, su compromiso de eliminar los colorantes artificiales de todos sus productos para finales del 2026.

“De cara al futuro, estamos ampliando nuestro enfoque con una meta ambiciosa: lograr que para el 2026, todos nuestros productos estén libres de colorantes artificiales. Y para el 2030, aspiramos a que el 100% de nuestros productos horneados y botanas estén elaborados con recetas simples y naturales”, afirmó la empresa en un comunicado de prensa.

De acuerdo con Grupo Bimbo, el 99% de sus productos de consumo diario, como pan, bollería, tortillas, english muffins y bagels, ya están libres de saborizantes y colorantes artificiales.

Estas categorías, de acuerdo con la compañía, representan cerca del 50% de sus ventas netas globales y más del 70% de sus ingresos en Estados Unidos.

A finales de abril, el Ministerio de Salud anunció que llevaría a cabo inspecciones técnicas sobre el uso de colorantes artificiales en la preparación de alimentos en el país.

Asimismo, instó a la industria alimentaria nacional a revisar sus fórmulas y evaluar la sustitución de colorantes sintéticos por alternativas naturales, en concordancia con prácticas de salud pública reconocidas a nivel internacional.

La medida se tomó tras el anuncio de Estados Unidos sobre la eliminación progresiva de los aditivos, reconocidos como tintes sintéticos derivados del petróleo.

Las inspecciones anunciadas tomarían como referencia las recomendaciones del Codex Alimentarius, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés), la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), entre otras.

Las sustancias señaladas por la FDA incluyen el Rojo Cítrico No. 2 y el Naranja B, que deben retirarse del mercado en los próximos meses.

Además, se eliminan para finales del 2026 los colorantes FD&C Verde No. 3, Rojo No. 40, Amarillo No. 5, Amarillo No. 6, Azul No. 1 y Azul No. 2. Estos compuestos se encuentran comúnmente en productos dirigidos a niños.