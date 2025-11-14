Economía

Google propone cambios en sus servicios de publicidad para evitar una escisión tras la multa de la UE

Bruselas impuso en setiembre una multa de casi 3.500 millones de euros a Google, al considerar que había abusado de su posición dominante en el sector de la publicidad en línea

EscucharEscuchar
Por AFP
Google propuso modificar sus prácticas comerciales, sin recurrir a ninguna escisión. (LIONEL BONAVENTURE/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
GooglePublicidadUnión Europea
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.