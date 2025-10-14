Google invertirá $15.000 millones en India y construirá el mayor centro de IA fuera de Estados Unidos

Google anunció este martes 14 de octubre la creación en India de un centro de datos y una base de inteligencia artificial que será la mayor fuera de Estados Unidos, y prometió invertir $15.000 millones en cinco años en el país asiático.

“Es el mayor centro de IA en el que invertiremos fuera de Estados Unidos”, anunció en una ceremonia en Nueva Delhi el CEO de Google Cloud, Thomas Kurian.

El directivo anunció una inversión en capital de $15.000 millones en los próximos cinco años. El centro de IA debe situarse en Visakhapatnam, una ciudad del estado de Andhra Pradesh, en el sur.

“Esta infraestructura confirma las ambiciones y los proyectos de India en materia de inteligencia artificial”, se felicitó el ministro indio de Tecnologías de la Información, Ashwini Vaishnaw.

En los últimos meses, India atrajo a varias de las grandes firmas del sector de la IA, seducidas por el mayor mercado del planeta en términos de población.

Alrededor de 900 millones de indios ―sobre un total de casi 1.500 millones de habitantes― usan Internet regularmente, según las últimas estimaciones del sector.

La semana pasada, la empresa norteamericana Anthropic anunció la próxima apertura de una oficina en India. Y reveló que el gigante asiático es el segundo país con mayor número de usuarios de su robot conversacional Claude.

Uno de los principales competidores de Anthropic, OpenAI, manifestó también su interés por el mercado indio y se plantea abrir una representación de aquí a final de año.

Su directivo Sam Altman indicó que el uso del robot ChatGPT se multiplicó por cuatro en el pasado año en India.

A su vez, Perplexity firmó en julio un acuerdo de asociación con el teleoperador indio Airtel, ofreciendo a sus 360 millones de clientes una suscripción gratis de un año a su servicio Perplexity Pro.