Economía

Gollo abre contrataciones para diciembre: estas son las vacantes y requisitos

La empresa contratará personal para diciembre en todo el país. Conozca los requisitos, cómo aplicar y hasta cuándo hay tiempo

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
Gollo Motors
La cadena Gollo busca personal temporal para diciembre y recibirá currículos hasta el 15 de noviembre. (Cortesía de Gollo Motors/Cortesía de Gollo Motors)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCEmpleoVacantesPlazas
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.