Gollo abre contrataciones para diciembre: estas son las vacantes y requisitos

La cadena Gollo busca personal temporal para diciembre y recibirá currículos hasta el 15 de noviembre.

Gollo inició el proceso de reclutamiento de personal para la temporada alta de diciembre, periodo que representa uno de los más dinámicos en ventas y crédito del año, según informó Unicomer Costa Rica.

La empresa buscará colaboradores temporales en todas las provincias del país.

Estas contrataciones tienen el objetivo de reforzar la atención al cliente durante las festividades navideñas, época en la que el flujo de personas en tiendas aumenta considerablemente.

De acuerdo con Benigna Rosales, gerente de Capital Humano, estos empleos permiten a las personas adquirir experiencia y habilidades laborales. Añadió que muchos colaboradores actuales comenzaron como temporales y lograron continuar de forma permanente.

¿Cuáles son las vacantes disponibles?

Durante diciembre, las tiendas Gollo aumentarán la contratación en áreas de ventas, atención al cliente y operaciones. Estas funciones ofrecen la posibilidad de mejorar la experiencia laboral, especialmente entre personas jóvenes que buscan ingresar por primera vez al mercado formal.

¿Quiénes pueden postularse?

Las plazas están dirigidas a personas mayores de edad, con Bachillerato en Educación Media completo y disponibilidad para horarios rotativos. Los contratos serán por tiempo limitado y se aplicarán según las necesidades de cada tienda, que en total superan los 160 puntos de venta.

La recepción de currículos se mantendrá abierta hasta el 15 de noviembre. Los interesados deben enviarlos al correo: reclutamiento_cr@unicomer.com.

Unicomer participará en la feria de empleo Brete La Libertad, organizada por la Agencia Nacional de Empleo (ANE), el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA).

La actividad se llevará a cabo el martes 4 de noviembre, entre 8:30 a. m. y 3 p. m., en el Parque La Libertad, en Desamparados. Durante la feria, las personas podrán obtener información sobre las vacantes y el proceso de aplicación.

La empresa indicó que esta participación reafirma su compromiso con la empleabilidad y la inclusión laboral en todo el país.