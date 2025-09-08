Economía

Gobierno prevé empeoramiento de las finanzas públicas

Hacienda ajusta sus proyecciones fiscales, estima más endeudamiento, y la carga tributaria se estanca en el 13% del PIB para los próximos años

EscucharEscuchar
Por Arianna Villalobos Solís y Gustavo Ortega Campos

En medio de estimaciones que reflejan una carga tributaria estancada en relación con la producción del país y un mayor uso del endeudamiento interno en los próximos años, el gobierno anticipa un deterioro de las finanzas públicas respecto a sus previsiones del año anterior.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Ministerio de HaciendaIndicadores fiscalesFinanzas públicasEstimaciones
Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada como bachiller en Derecho de la Universidad de Costa Rica. Estudiante activa de bachillerato y licenciatura en Comunicación Colectiva en la misma institución. Trabajó en la sección de política y para el proyecto Doble Check.

Gustavo Ortega Campos

Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.