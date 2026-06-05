Gobierno de Estados Unidos negocia con OpenIA adquirir una participación en la ‘startup’ de IA

Las conversaciones entre el Gobierno estadounidense y la matriz de ChatGPT llevan más de un año en marcha. El acuerdo busca dar una participación pública al Estado en la 'startup' de inteligencia artificial antes de que protagonice una de las mayores salidas a Bolsa de la historia.

Madrid. El Gobierno de Estados Unidos y OpenIA están manteniendo conversaciones sobre una posible participación estatal en la startup de inteligencia artificial (IA), que prevé su salida a Bolsa en los próximos meses, según informa una fuente familiarizada con el asunto citada por la cadena CNBC.

Sam Altman, consejero delegado de OpenAI, se reunió en Washington con miembros de la Administración Trump y funcionarios la semana pasada para avanzar en unas conversaciones que llevan en marcha desde hace más de una año, cuando Altman adelantó sus intenciones al Ejecutivo.

Según relata la CNBC, como parte del acuerdo OpenAI podría donar acciones al Gobierno de Estados Unidos en vistas a financiar un fondo de naturaleza pública, ya propuesto anteriormente por la compañía. OpenAI indicó que este fondo podría “invertir en activos diversificados a largo plazo” y permitir a los ciudadanos participar en el “potencial” del crecimiento de la IA.

El pasado mes de febrero, la compañía de Altman y el Pentágono cerraron un acuerdo para la implementación de sus modelos de IA en la red clasificada del Ejecutivo estadounidense y se ha convertido en un socio prioritario tras las discrepancias con Anthropic.

OpenAI valora debutar en Bolsa en los próximos meses y podría alcanzar un valoración de alrededor de $1 billón, entrando en el ranking de las empresas con mayor capitalización bursátil.

La compañía levantó $122.000 millones en su última ronda de financiación, liderada por Amazon, Nvidia y SoftBank, que otorgó a la startup una valoración de $852.000 millones.