Economía

Gobierno de Estados Unidos negocia con OpenIA adquirir una participación en la ‘startup’ de IA

El consejero delegado de la tecnológica, Sam Altman, se reunió en Washington con la Administración Trump para avanzar en un pacto inédito

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Por Europa Press
Microsoft es un importante inversor en OpenAI e implementó rápidamente los poderes de la IA en sus propios productos tras el lanzamiento del chat robótico ChatGPT el año pasado.
Las conversaciones entre el Gobierno estadounidense y la matriz de ChatGPT llevan más de un año en marcha. El acuerdo busca dar una participación pública al Estado en la 'startup' de inteligencia artificial antes de que protagonice una de las mayores salidas a Bolsa de la historia. (LIONEL BONAVENTURE/AFP)







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